中華隊11點開打！老闆宣布「工作先放下」讓員工看轉播　網超羨慕

▲老闆讓員工暫時放下工作，一起為中華隊加油。（圖／@keepsimpleee授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊5日經典賽將對戰澳洲，由於賽事是上午11時開打，所以許多是上班族的球迷都難以收看轉播。不過，就有網友貼出截圖，透露老闆特別在群組表示，「比賽期間工作可暫時放下，賽後即恢復正常工作！」讓員工們可以在辦公室觀賞比賽直播。截圖曝光後，也讓大票網友羨慕了。

有網友在Threads上表示，政府應該宣布11時停班停課，直到比賽結束為止。貼文引起熱烈討論，而網友「@keepsimpleee」就回應，「抱歉，我們公司已經宣布了」，並貼上笑臉的emoji，欣喜之情完全藏不住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工作先暫停！讓員工一起為中華隊加油

從該名網友貼出的截圖可見，公司在LINE群組寫道，「中華隊加油！觀賽通知來啦！3/5早上11:00經典賽開打啦！公司特別開放夥伴們一起共襄盛舉，可以選擇在辦公室觀賞比賽直播，或是家中吃爆米花看球賽，一起為中華隊集氣應援。比賽期間工作可暫時放下，賽後即恢復正常工作，請各部門留意必要業務安排，確保工作順暢運作。一起吶喊！中華隊加油！」

截圖曝光後，吸引近1萬人按讚，不少網友也留言直呼，「別人的公司總不會讓人失望」、「這老闆可以」、「好羨慕」、「好佛心」、「也太讚了～已羨慕」、「真好，佛心公司」、「什麼佛心公司」、「羨慕」、「公司缺人嗎」、「這公司好挺」、「好扯好羨慕喔！這老闆我喜歡」。