20多歲男中醫國考「大腿發光」！被揪出作弊扣考...最重判囚6月

▲到國家考場參加中醫師考試的考生，企圖用手機作弊被抓包。（圖／記者詹詠淇攝）

記者劉昌松／台北報導

1名20多歲男子去年到國家考場參加中醫師考試時，在第一節考試時就因為坐姿怪異引起注意，監考人員靠近一看，發現他的大腿下方出現亮光，當場發現剛使用過還在發燙的智慧型手機，男子辯稱是手機突然震動所以想關機，仍因涉嫌作弊被扣考並送法辦，台北地檢署5日依使考試發生部正確結果未遂罪起訴，最高要面臨6個月徒刑。

考試院考選部2025年6月間舉辦專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試，報考人員進入考場時，都必須交出手機、智慧型手錶等3C產品統一保管，如果被發現攜帶或在座位附近擺放3C通訊設備，依違規程度扣除成績分數。

本案發生時，國家考場正在進行當天第一節考試，科目是「中醫臨床醫學(一)」的選擇題測試，其他考生都專注看著電腦電腦，用單手操作滑鼠點選答案，唯獨一名考生上半身稍微歪斜，低著頭看向自己的大腿，場內2名監考人員發現有異，在一旁觀察，發現這名考生的左手放在寬鬆的褲子下方，掌間隱約冒出電子產品的亮光。

監考人員通知主任監考官，3人一起走向考生，當場抓包考生藏在大腿下的手機，而且手機摸起來還熱熱的，考生解釋忘記交出手機，因為突然有震動，所以拿出來操作關機，但監考人員懷疑他是用手機查找資料，禁止他繼續參加當天後續的其他考試科目，並由考選部依《刑法》妨害公務罪章的使考試發生不確結果罪移送法辦。