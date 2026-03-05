拿「無效提款卡」給詐團　女人頭戶獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）被指控將個人名下的3張銀行帳戶提款卡交給詐團使用，導致5名受害者被騙錢；但她辯稱，其中1張提款卡早就已經不能使用。台南地院法官審理之後，認為小芸給出的3張提款卡中確實有1張是無效的，所以不構成洗錢防制法第22條第3項第2款「提供3個以上帳戶」的要件，最終裁定無罪。

▲小芸將無效的提款卡提供給詐團。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸被指控在2025年8月間將個人名下的3張提款卡及密碼，交給真實真分不詳的詐團成員使用，導致5名受害者在同年同月間遭詐騙22萬餘元；後來受害者們發現異狀，憤而報警提告。

小芸到案之後辯稱，交出去的提款卡中，有1張早在寄出之前就已經不能使用。台南地院法官表示，經查，該爭議帳戶最後一次交易紀錄是2024年8月，之後就沒有任何交易紀錄，若詐團真的取得帳戶的完整控制權，應當會一併使用，避免浪費好不容易得手的人頭帳戶資料。

然而，法官指出，5名受害者匯入的銀行帳戶，都沒有用到小芸所說的爭議帳戶，可見她聲稱該帳戶的提款卡早已無法使用，並非全然無據，應堪採信。

法官認為，詐團僅單純持有無效的提款卡，自然無法拿來當作洗錢的犯罪工具使用，也不足以認定小芸有將3個帳戶的控制權全都提供給他人使用，不符合洗錢防制法第22條第3項第2款「提供3個以上帳戶」的要件，自然無法以本罪相繩，最終裁定她無罪，全案仍可上訴。