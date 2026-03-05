立委赴日看WBC撞軍購付委　綠黨團：替選手加油很重要、樂於接受批評

▲民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲和副幹事長陳培瑜召開輿情回應記者會。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨 立院黨團）

記者詹詠淇／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事今（5日）開打，不少立委已抵達東京要為台灣隊加油，但院版軍購條例將於明天立法院會付委。談及是否擔心觀感不佳問題，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，明天民進黨還是有動員，不要以為好像明天大家都放假去了，倒也不是，國人關注經典賽，替選手加油也非常重要，「如果真正要批評的話，我們幾個明天沒有辦法到場的委員，相信他們也樂於這個接受批評」。

經典賽開打，民進黨立委包括民進黨團總召、中職會長蔡其昌和郭國文、王義川、王定宇、沈伯洋等都已抵達東京為台灣隊加油，並進行國會外交行程。不過，由於行政院版軍購條例也將於明天立法院院會付委，是否擔心觀感不佳的問題？

對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（5日）表示，明天民進黨還是有動員，不要以為好像明天大家都放假去了，倒也不是。相信國人關注經典賽，給自己選手跨海加油也是很重要的事情。今早11時就有台灣隊對上澳洲隊，相信很多人期待這場比賽，會非常精彩，也呼籲大家一起為台灣隊加油。

莊瑞雄指出，很多國會議員本來就是有既定行程，其實國民黨本來也要去，後來刻意把票退掉，「對整個議事的攻防有他們自己的一個看法，我們也不過多了一個評論」。不過他相信，明天的軍購條例也經過朝野協商，人數可能會少幾個，但民進黨團留守的人，一定會發揮自己該在整個法案議案中、議事程序的攻防，嚴格的把整個黨賦予的任務完成。

莊瑞雄強調，為選手加油，是各政黨大家都一直想要去的，不要用一時的攻防，這一點來互相做批評，相信這也大可不必，「如果真正要批評的話，我們幾個明天沒有辦法到場的委員，我相信他們也樂於這個接受批評」。