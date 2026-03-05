WBC台澳大戰開打！彰化縣府中庭塞爆　小球員熱血嗨喊第一勝

記者唐詠絮／彰化報導

全球棒球迷矚目的「2026世界棒球經典賽」將於3月5日在東京巨蛋點燃戰火，中華隊從5日起一連四天，依序強碰澳洲、日本、捷克及韓國，每場都是決定晉級與否的關鍵戰役。為了讓彰化鄉親零時差感受比賽熱潮，彰化縣政府與和美、二林、埔心等鄉鎮公所聯手，連續四天在縣府中庭及各地舉辦直播派對，不僅架設大型電視牆，更準備了總計超過2000份的在地美食，要讓球迷吃飽喝足，集氣把台灣隊送進複賽！

▲彰化縣府直播挺中華隊，民眾聚集應援。（圖／記者唐詠絮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今（5）天上午中華隊首戰澳洲隊，雖然比賽在台灣時間11點才開打，但縣府中庭不到10點就已湧現排隊人潮，長長的人龍幾乎繞滿廣場，就是要為台灣隊吼出第一勝。現場最吸睛的莫過於彰化藝術高中棒球隊的學生們，他們特地來為大學長加油打氣；而南郭國小及忠孝國小棒球隊的小球員們也穿著球衣現身，用稚嫩但充滿活力的嗓音，為場上的「中華隊哥哥們」應援，場面相當溫馨熱鬧。

今天縣府準備的美食是由「北斗肉圓生」與「彰化阿璋肉圓」兩家名店聯手提供的500份道地肉圓。由於排隊人潮實在太踴躍，主辦單位現場宣布，將視人潮情況隨時「加碼」！縣府也預告，接下來三天原則上都會準備至少500份以上的美食，歡迎鄉親每天來報到，用彰化人滿滿的人情味，隔海傳遞力量給台灣隊。

明戰日本 吳復連將現身力挺兒子吳念庭

明日（3/6）晚間6點，中華隊將強碰地主日本隊，上演傳統好戲。縣府將發放彰化最具代表性的「爌肉飯」，由「溪湖阿讚豬腳爌肉飯」與「阿泉爌肉飯」提供。更令人驚喜的是，曾為一代名將、現為教練的「吳復連」將現身直播會場。由於他的兒子「吳念庭」此次也入選中華隊並赴日征戰，吳復連將到場與鄉親一起隔海加油，看著兒子在場上的奮戰身影，為中華隊集氣，場面預期將格外動人。

假日應援捷克、韓國不停歇

這個周末賽事同樣精采！週六（3/7）上午11點對戰捷克，縣府將再次端出美味的肉圓；週日（3/8）上午11點迎戰宿敵韓國，則將再次發放爌肉飯，這次更加入「爌肉飯」共襄盛舉，讓球迷有更多選擇。縣府熱情邀請所有球迷朋友，這個周末樓上揪樓下，作伙來縣府中庭看棒球、吃肉圓、嗑爌肉飯，用最大的歡呼聲，當台灣隊最強的第10人！