洪申翰評「育兒減工時」淪象徵試辦　蔣萬安：逾30家企業報名了

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安推動育兒減工時新政，勞動部長洪申翰表示，勞動部過去並非沒有評估過育兒減少工時，但面對員工減薪、企業人力調度及其他員工不公平感，若配套無法克服就不容易擴張，難以變成「制度性協助」，而是「象徵性試辦」。蔣萬安今（5日）受訪回應，北市府提出的計畫就是試辦性質，鼓勵企業參與，目前4天左右，已有超過30家企業報名參與計畫，希望在試辦過程有好的建議，都可以參與討論。

▲蔣萬安出席南山信義A26新建工程上梁典禮。（圖／記者李毓康攝）

台北市長蔣萬安上周宣布，3月1日起推動「育兒減少工時計畫」，只要營業登記在北市的企業不減薪，讓設籍台北、家中有12歲以下孩子需接送的在職育兒爸媽，每天減少工作1小時，市府將補助企業8成工資，不過預算卻只編550萬引發議論，勞動局則解釋，「只是試辦」。

洪申翰昨被問到中央是否評估要跟進北市時表示，北市府提出政策初衷，勞動部可以同意，但實際上能否推動涉及到配套是否完備。他說，勞動部並非沒有評估、研究過育兒減少工時政策，「並非北市提出以後，而是在之前其實做很蠻多評估跟討論。」

蔣萬安今日出席南山信義A26新建工程上梁典禮，針對洪申翰質疑流於象徵性試辦，未來是否擴大「育兒減時」補助範圍？蔣受訪時表示，北市府提出的計畫就是試辦性質，鼓勵企業參與，所以也保留後續擴大經費的彈性，3月開始到目前4天左右，已有超過30家企業表達意願，且報名參與這項計畫，北市府會持續打造育兒友善的環境，當然這也是中央和地方共同努力的目標，希望在試辦過程有好的建議，都可以參與討論。

