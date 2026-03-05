太子集團9被告力爭交保！他竟稱「想回家養烏龜」　法官當庭傻眼

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

台北地院4日召開太子集團洗錢案9名主嫌接押庭，9人為了力求交保花招百出，紛紛上演落淚、哭窮戲碼，博取法官同情，其中最令人傻眼的是洗錢水房要角、信義區知名「Cigar Vie」雪茄酒吧負責人陳韋志，請求交保原因竟是「想回家照顧寵物烏龜」，令法庭現場空氣當場凝結，最終法官裁定陳以50萬元交保。

▲陳韋志力求交保，竟當庭稱「要回家養烏龜」。（圖／記者劉昌松攝）

北檢起訴太子集團首腦、高層、台幹共62人，不法涉案金額高達新台幣107億；台北地院4日針對其中9名核心幹部召開接押庭，庭訊過程中大多數被告均不認犯罪，並在庭上上演落淚、哭窮戲碼，甚至打出親情牌，盼能博取法官同情，換得交保。

其中一名被告陳韋志為信義區知名「Cigar Vie」雪茄酒吧負責人，涉嫌設立水房替太子集團洗錢，將海外不法所得入海變現。陳韋志出庭時力爭交保，表示自己已經認罪，並配合檢調供出上游，沒有串供可能，且自己收入不高，還需要變賣祖產度日；法官聞言後，當庭反問，若擔憂遭到報復，應該留在看守所裡比較安全，陳聽聞後當場語塞，沉默片刻後，竟稱「想家養烏龜，老婆不會照顧」，令法庭空氣瞬間凝結，在場人士一時之間傻住，不知如何回應。

法官審理後，最終9名被告全數獲保，操盤手王昱棠500萬元、天旭公司人資長辜淑雯交保400萬元，太子集團在台最高負責人李添的特助李守禮、尼爾創新公司負責人林揚茂與尼爾創新公司財務副總鄭巧枚各150萬元交保，天旭公司會計主管陳麗珊交保100萬元，為李添管理超跑的邱子恩、洗錢「水房」要角陳韋志各交保50萬元，管理遊艇的玄古管理顧問公司負責人王俊國交保30萬元。其中僅鄭巧枚因親友來不及在時限內籌足150萬元保金，凌晨遭押返台北看守所，其餘8人均完成交保手續離開。