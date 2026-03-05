明天2地防較大雨勢　周末降溫北東濕答答

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天短暫回溫，下半天降雨趨緩。未來一周2波東北季風接力，明天至下周日第一波南下，北部及東半部水氣增加，尤其明天基隆北海岸、宜蘭有較大雨勢，北台灣溫度下降。下周一至周三又有一波增強，再度降溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天上午華南雲雨區持續影響，下半天降雨趨緩。明天東北季風增強，北台灣轉涼，其他地區早晚亦涼，北部、東半部、恆春地區及中南部山區有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭降雨持續明顯，且有較大雨勢。

黃恩鴻指出，周六至下周日東北季風持續影響，水氣略為減少，基隆北海岸、東半部、恆春地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下周一又有一波東北季風影響，並持續到周三，桃園以北、東半部、恆春有局部短暫雨，其他山區為零星短暫雨。

溫度方面，他指出，今天略為回溫，中部以北、宜花22至24度，南部及台東25至26度。明天至下周日溫度下降，北部、宜花高溫17至18度，低溫16至17度，中南部及台東高溫24至26度，溫暖舒適，低溫18至19度。下周一至周三低溫變化不大，北部高溫都在20度上下，中南部約24度。

另外，他也說，今天基隆北海岸、東半部沿海有長浪；3500公尺以上高山有零星降雪機率，提醒民眾留意。

