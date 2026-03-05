超罕見！澎湖山水上帝廟驚見「立筊」　信眾喜獲1錢黃金龜　

▲馬公山水上帝廟乞龜出現立筊，擲筊者獲1錢黃金龜。（圖／山水上帝廟提供，下同）

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

元宵節期間，澎湖山水上帝廟於3日至5日舉行金靈龜回娘家活動，昨（4）日摸彩券乞龜好康活動出現「立筊」，根據規則擲筊者直接獲得廟方1錢黃金龜獎勵。





山水上帝廟的「金鑽金靈龜」是澎湖最大金龜王，也是每年元宵焦點。在去年得主還願加碼下，重量增加至431兩。近來因為黃金價格暴漲，431兩的黃金龜市價近9千萬，只要是3天內擲出最多聖杯的人，就可以提出押金後帶回家一年。不過今年因價格高漲，廟方表示會讓擲筊者帶回分身。

另外，昨摸彩券乞龜好康活動出現立筊，直接頒獎一隻一錢黃金龜。 根據規則，當日最多聖杯者可獲得1錢黃金龜，立筊者也可獲得1錢黃金龜。





山水上帝廟是澎湖元宵「乞金龜」的起源，以前先民使用肪片龜、米包龜提供信徒乞求平安，不過隨著隔年心願歸還習俗，也讓龜體越變越大，而改成歸還金龜，隨後展開山水里上帝廟金靈龜王與鎖港里北極殿黃金龜王爭寶座之戰。

湖縣副縣長林皆興表示，「澎湖上元乞龜」不僅與「北天燈、南蜂炮、東寒單」並列為臺灣元宵四大民俗慶典，去年更成功登錄為無形文化資產。百年來的乞龜文化在信仰傳承下「越乞越大」，從早期的「肪片龜」，到現在的米龜、黃金龜、高麗菜龜等創新樣貌，展現澎湖民間信仰的生命力與文化演變軌跡。