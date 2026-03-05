批准李四川10號離職戰新北　蔣萬安：雙北合作給川伯最好的禮物

▲蔣萬安出席南山信義A26新建工程上梁典禮。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市副市長李四川爭取新北市長選舉，不過辭職令10日才會生效，被認為起步太慢，昨日參加新北婦女會團拜時表示，這幾天自己被打得很慘，但台灣人說「大隻雞慢啼」，所以大家不用緊張，尤其是做工程的人，一定要把基礎打好，房子越來越高。台北市長蔣萬安今（5日）證實，已批准李四川3月10日離職。

蔣萬安今天上午出席南山信義A26新建工程上梁典禮，會前被問到是否想好李四川的餞別禮時回應，李四川日前已經正式向他提出辭呈，為了讓市政銜接順利，也已經正式批准3月10日離職，「雙北合作就是給川伯最好的禮物。」

李四川昨日出席活動致詞時指出，再次回到新北看到29區婦女會姐妹齊聚，心中感到溫暖，但也感到壓力。他開玩笑表示，婦女在家庭中往往掌握重要決策權，「家裡的預算怎麼花、孩子怎麼教，很多事情都要點頭」，婦女也是城市最重要的力量，長期以來在地方公益與社區服務中扮演關鍵角色。

談到新北市政發展，李四川說，近年在新北市長侯友宜帶領下，市府團隊持續推動建設與治安治理，「少說多做、用成績單說話」，市政穩定向前。他認為，新北的治理成果應該持續延續。

對於外界頻頻詢問參選新北市長的準備進度，李四川坦言最近「被打得很慘」，不少人認為他動作太慢，但他以工程專業比喻指出，「做工程一定要把基礎打好，厝若起得好就會越來越快」，並引用俗語「大隻雞慢啼」，意指好的成果需要時間累積。