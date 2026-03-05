半夜躲雞寮製毒！警上門他嚇到大叫「有鬼」　無膽師徒落網

記者鄧木卿／台中報導

46歲國中畢業的林姓男子靠著自學練就一身製毒工夫，他前年2月從警方的攻堅行動中兔脫，後來在彰化社頭一處廢棄雞寮重操舊業製毒，身邊還多了一個43歲曾姓學徒，師徒倆利用半夜製毒，某晚要開車運出販賣時，被埋伏員警撞得正著，林男嚇到大喊「有鬼啊」，警方偵訊後將兩人連同46歲何姓幕後金主移送法辦。

▲▼製毒師利用月黑時分隱身雞寮製毒，驚見警上門大叫「鬼啊」。（圖／警方提供，下同）

刑事局中部打擊犯罪中心113年2月及5月份破獲毒品製毒工廠，溯源查知尚有林男製毒師傅四處流竄，經1年跟蒐，今年2月農曆年間，發現林男利用彰化社頭偏遠山區的廢棄雞寮做為製毒場所，燃燒枯木及廢棄物掩蓋製毒產生的臭味，將製毒用具及化學原料四處分散藏匿於雞寮周邊，掩人耳目。

警方埋伏在雞寮外邊，天色昏暗，林男突然走近車子準備離去，雙方正面相對，全嚇了一跳，林男大叫「鬼啊」，員警則是立刻表明身份。

警方順利逮捕林男和曾男，查獲贓4-甲基乙基卡西酮成品6公斤、液態半成品毛重逾216公斤、硫酸、丙酮等各式化工原料及防毒面具、磨碎機、電動攪拌器及抽濾設備等製毒工具，市值約6千萬，接著又在后里逮捕何姓金主，全案已依法送辦，目前被判處2年、2年10月及8年6月不等刑期。