7旬婦萬巒街頭迷路　屏東警接「關鍵來電」助她平安返家

▲內埔警方協助林婦平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名7旬婦人深夜獨自搭計程車求助屏東內埔警方，卻說不清住址與聯絡方式，讓人摸不著頭腦，所幸手機突來一通關鍵電話，員警機警接聽查明身分，聯繫家屬將婦人接回，化解一場迷途驚魂。

內埔警分局萬巒分駐所警員羅家坤，日前晚間10時許值班時，一名計程車司機載著一位婦人前來派出所求助。司機表示，該婦人自稱住在萬巒鄉，卻無法清楚說出正確住址，還稱金錢及證件遭友人拿走，擔心發生糾紛，請警方協助釐清。

羅員立即上前關懷詢問，但婦人僅能反覆表示住在萬巒鄉，對於確切地址、同住家屬姓名及聯絡方式皆說不清楚，只提到與一名饒小姐同住，卻無法提供電話號碼；連自己的手機解鎖密碼也忘記，情況一度陷入膠著。

正當警方耐心查證時，婦人手機突然響起。羅員協助接聽後得知，來電者正是同住的饒小姐。對方表示，婦人姓林、年近7旬，近期記憶力明顯退化。當天早上兩人原本一同搭乘火車外出遊玩，不料途中林姓婦人卻獨自搭計程車離開，家人四處尋找焦急萬分，所幸接通電話才確認人在派出所平安無事。饒小姐隨即聯絡林姓婦人的姪女前往接回。

不久，林小姐趕抵派出所接回姑媽，並當場向計程車司機結清車資，對司機熱心協助及警方細心照料表達誠摯感謝。

內埔分局長江世宏表示，家中長者若有記憶退化情形，外出時家人應盡量陪同，也可讓長輩配戴愛心手環，標示姓名及家屬聯絡電話，或在衣物繡上聯絡資訊，俾利員警迅速辨識身分、聯繫家屬。若遇緊急狀況，民眾可立即撥打110或就近向派出所求助，警方將全力守護民眾安全。