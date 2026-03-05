　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

差2分鐘！伊朗戰機突襲美國中東最大基地　卡達F-15升空擊落

▲▼ 圖為卡達F-15戰機 。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為卡達F-15戰機 。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與以色列聯手轟炸伊朗之後，伊朗展開反擊。知情人士透露，伊朗2日派出2架蘇愷-24轟炸機，企圖空襲美國在中東最大軍事基地以及卡達關鍵天然氣設施，當時轟炸機距離目標僅剩2分鐘航程，卡達F-15戰機緊急升空，並在首場空中對戰任務中，成功擊落載著彈藥的伊朗戰機。

伊朗戰機進逼　美國中東最大軍事基地

CNN引述知情人士說法指出，伊朗轟炸機當時正飛往駐有1萬名美軍的阿爾烏代德基地（al-Udeid Air Base）以及卡達經濟命脈拉斯拉凡（Ras Laffan）。不只如此，伊朗轟炸機為了躲避雷達偵測，還把飛行高度降至約24公尺。

消息人士透露指出，當時經視覺辨識確認伊朗轟炸機攜帶炸彈與導引武器。

首次空戰任務　卡達F-15擊落伊朗戰機

卡達軍方曾嘗試透過無線電警告，但對方毫無回應，這兩架伊朗轟炸機被列為敵對目標，且當時伊朗戰機距離目標只剩2分鐘航程。卡達隨後派出F-15戰機與伊朗戰機展開空戰，最終成功將其擊落，伊朗2架轟炸機墜入卡達領海。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）表示，正在搜索伊朗戰機機組人員。美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也在五角大廈簡報中證實，「卡達戰機首度擊落2架飛往目的地的伊朗轟炸機」。

這起事件發生在伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，是伊朗首次派出有人駕駛戰機攻擊鄰國。卡達總理穆罕默德4日與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）通話時批評，這起事件造成情勢升溫，顯示伊朗並無真正意願要緩和局面或尋求解決方案，「反而試圖傷害鄰國，並將他們拖入一場不屬於他們的戰爭」。

自美國與以色列發動聯合軍事行動以來，伊朗已向波斯灣阿拉伯國家發射超過400枚彈道飛彈、逾1000架無人機進行報復，儘管多數遭到攔截，但仍有一枚飛彈突破防禦擊中科威特舒艾巴港（Shuaiba）臨時作戰中心，造成6名美軍陣亡。

03/03

加拿大總理卡尼（Mark Carney）與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）5日舉行聯合記者會，呼籲中東地區衝突降溫，並強調必須終結伊朗核武計畫。面對記者追問是否排除參與美國對伊朗軍事行動，卡尼直言，永遠不能完全排除參與軍事行動的可能性。

