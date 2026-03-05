　
國際

長子過27歲生日　貝克漢夫妻曝童年照「愛你」遞橄欖枝

貝克漢（左）和維多利亞（右）與長子布魯克林（中）的親子關係引人關注。（翻攝victoriabeckham IG）

▲貝克漢（左）和維多利亞（右）與長子布魯克林（中）的親子關係引人關注。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

圖文／鏡週刊

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）跟原生家庭撕破臉，鬧得滿城風雨，不過，親子關係似乎迎來破冰跡象。布魯克林4日迎來27歲生日，貝克漢夫婦當天都在社群平台發文，祝兒子生日快樂，主動向兒子遞出橄欖枝。

27歲生日成轉機？　貝克漢用小名「Buster」祝福兒子

布魯克林迎來27歲生日，貝克漢在IG限動分享兒子的童年舊照，還用他小時候的暱稱「Buster」稱呼他。貝克漢寫下：「今天27歲了，生日快樂，Bust。我們愛你」。不久後，貝嫂也轉發同一張照片，寫道：「生日快樂布魯克林，我們非常愛你」，隨後再分享一張與兒子開懷大笑的童年舊照。

貝克漢貼出一張舊照，他與貝嫂和小時候的布魯克林在泳池裡，並發文祝兒子27歲生日快樂。（翻攝davidbeckham IG）

▲貝克漢貼出一張舊照，他與貝嫂和小時候的布魯克林在泳池裡，並發文祝兒子27歲生日快樂。（圖／翻攝davidbeckham IG）

 貝克漢分享父子合照，小時候的布魯克林相當可愛。（翻攝davidbeckham IG）

▲貝克漢分享父子合照，小時候的布魯克林相當可愛。（圖／翻攝davidbeckham IG）

除了貝克漢夫婦，其他家人也為布魯克林送上祝福。他23歲的弟弟羅密歐（Romeo Beckham）也在IG貼出兄弟的童年合照，但沒有寫下隻字片語。祖父母泰德與希拉蕊（Ted與Hilary）則分享多張照片替孫子慶生，其中也包含布魯克林與妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）的合照，他們說：「生日快樂布魯克林，希望你有美好的一天。」

貝嫂也分享與兒子的童年照，母子倆都笑得非常開心。她祝兒子27歲生日快樂，表示：「我非愛你」。（翻攝victoriabeckham IG）

▲貝嫂也分享與兒子的童年照，母子倆都笑得非常開心。她祝兒子27歲生日快樂，表示：「我非常愛你」。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

妻子高調放閃？　妮寇拉甜喊「你是最特別的人」

目前布魯克林與妻子定居美國加州洛杉磯，在他生日這天，妮寇拉在IG貼出夫妻合照，甜蜜告白：「生日快樂，寶貝！希望你所有的夢想與願望都能實現！你走進任何一個房間，都會讓整個地方亮起來；只要認識你的人，都會愛上你。你是這個世界上最特別的人，而能成為你的妻子，是我最幸福的事。」最後連說3字「我愛你」。布魯克林則回應：「我愛你，寶貝女孩」。

布魯克林和妻子妮寇拉在美國過生日。（翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

▲布魯克林和妻子妮寇拉在美國過生日。（圖／翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

事實上，布魯克林今年無預警發布6頁「核彈級聲明」，控訴父母長期干預他的生活、破壞他的婚姻、不斷透過媒體塑造「完美家庭」形象，更向父母寄送法律信函，要求他們只能透過律師聯繫他，親子關係破裂。

布魯克林「核彈級聲明」決裂全家人？　貝克漢為何還祝他生日快樂？

如今貝克漢夫婦祝兒子生日快樂，根據英國《每日鏡報》，消息人士透露，貝克漢夫婦仍希望與兒子「劃下句點、重新開始」。並指出，貝克漢夫婦希望外界知道，他們對兒子的愛無條件且永遠不會改變，「他們願意放下過去的攻擊，看得更長遠，因為對他們來說最重要的是，他們永遠愛自己的兒子」。

羅密歐也在IG貼出與哥哥的童年合照，但沒有寫下任何文字。（翻攝IG）

▲羅密歐也在IG貼出與哥哥的童年合照，但沒有寫下任何文字。（圖／翻攝IG）

然而，有友人坦言，令人難過的是，如今這個家庭似乎只能透過社群媒體互相傳達心意。「大家都希望事情能畫下句點，但目前看來，他們溝通的唯一方式仍然是公開貼文」。布魯克林目前仍與祖父母保持聯絡，但與父母的關係依舊緊張。

而這也不是貝克漢第一次透過社群媒體向兒子釋出善意。今年跨年時，他曾在年度回顧貼文中貼出一張布魯克林青少年時期的照片，並寫下：「我非常愛你們」。貼文中也分享多張家庭合照，包括他與另外3名子女——羅密歐、克魯茲與女兒哈珀的合影，最後一張則是夫妻倆與4名子女同框的全家福，感性說：「你們是我的生命」。


更多鏡週刊報導
貝克漢長子計劃領養孩子！妻子「瘦到40公斤」　父母恐隔空迎「無血緣孫子」
貝克漢26歲長子再出手！除去「3個字」父子印記　徹底切割原生家庭
貝克漢長子槓全家「500億岳父」首發聲！　力挺：他們都很棒

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

