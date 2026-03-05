　
滑雪男遇雪崩「困厚雪下活埋4小時」　妻靠iPhone定位成功救命　

滑雪男遇雪崩「困厚雪下活埋4小時」　妻靠iPhone定位成功救命。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲男子被活埋4小時。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州一名男子滑雪時遭遇雪崩，被大雪捲走活埋數小時後，幸好妻子靠著尋找iPhone的定位功能，成功幫助巡邏隊在雪下找到，腿部骨折、嚴重失溫被送到醫院正接受治療。

男滑雪被雪崩捲走　埋雪下4小時

來自西雅圖Bothell區的男子哈里斯(Michael Harris)，2月26日在史蒂文斯山口滑雪場(Stevens Pass Ski Resort)滑雪時被雪崩捲走，被埋在雪中長達4個小時，期間雖然聽到妻子佩妮(Penny)打電話給他，但厚厚的積雪讓他無法移動雙手拿到手機。

由於哈里斯一直沒有接聽電話，讓佩妮決定使用定位功能尋找丈夫位置，反覆確認好幾次後發現對方一直沒有移動，她察覺不對勁趕緊幫忙報案。

手機就在身旁卻無法求救　妻子查定位救人

搜救人員最後在定位功能的幫助下，找到了被埋在好幾公尺深雪下的哈里斯，他因為腿部骨折、嚴重失溫、肺炎、肺部挫傷、腎臟受傷等情況被送到醫院中，目前仍在接受治療。

親友在募款網站上表示，哈里斯接受手術後，目前恢復情況順利，感謝大家所有給予的幫助。哈里斯表示，當時他明明距離能救命的手機很近，但就是怎麼樣都無法搆到，要不是妻子追蹤定位，他現在有可能已經不在人世。

03/03 全台詐欺最新數據

