WBC台澳大戰開打　洪孟楷發「無尾熊餅乾」：相信勝利是中華隊

▲WBC開打，中華隊今對上澳洲隊，藍委洪孟楷在黨團大會現場分送無尾熊餅乾。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事今（5日）開打，中華隊首戰將對上澳洲。國民黨立委洪孟楷上午向媒體與藍委發放無尾熊餅乾；他說，今天特別在黨團大會開始的時候，就為黨團的同仁準備無尾熊小餅乾，相信勝利是中華隊的，第一場一定要拿下來，那就是請大家吃無尾熊小餅乾，懂的就懂，就把中華隊最好的士氣給拿出來就對了。

國民黨立法院黨團5日上午10時召開黨團大會，洪孟楷出席時向媒體與藍委們發放無尾熊餅乾。洪孟楷說，上午11時WBC就要開打，不管你身在何處，有在東京現場或在台灣、世界各地，只要你支持、認同、希望中華隊能夠晉級，都希望大家用最熱血的心來加油，所以等一下即便是在黨團大會，手機也都非常方便，都會關注中華隊的比賽，一場一場把它給贏下來。

洪孟楷表示，所以他今天特別在黨團大會開始的時候，就為黨團的同仁準備無尾熊小餅乾，相信勝利是中華隊的，第一場一定要拿下來，那就是請大家吃無尾熊小餅乾，懂的就懂，就把中華隊最好的士氣給拿出來就對了。

對於是否安排去日本？洪孟楷說，他有安排去日本，半年前就已經規劃的行程，想說很難得能夠近距離來為中華隊加油，所以會跟太太前往日本，一起為中華隊加油。

洪孟楷強調，這次WBC實力非常強勁，像日本有大谷翔平、山本由伸，美國有「法官」等等，每一個國家其實都徵召他們最強的棒球好手，所以真的不容易，但是他也絕對不會看衰自己的球員，因為能夠入選中華隊都是一時之選，所以相信球員能夠發揮最強的戰力。

洪孟楷說，他一個多月前就已經先拋磚引玉，希望只要能夠中華隊能夠順利晉級，打進邁阿密，會發300份的雞排，不過雞排數量多少不是重點，要的是大家一起集氣。他也知道很多包括民進黨的委員已經在這個禮拜都陸續飛去東京加油，所以對棒球來講，這是一個非常嚴肅的事情，大家不能開玩笑，就是一致對外，團結一心，讓中華隊永遠是台灣的驕傲。