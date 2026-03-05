買漁船懷疑遭坑400萬！水產老闆討錢不成...持雙槍開轟險奪命

▲基隆蔡姓男子因船隻買賣糾紛，駕賓士車闖進某水產店內開槍。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆蔡姓男子透過開水產店的林姓男子居間購買兩艘漁船，交付1300萬元。但付款後蔡男才發現，原來一開始兩艘漁船只開價900萬元。蔡男覺得買貴，打算討回400萬元價差，但遭林男拒絕，發生糾紛。蔡男於去年6月間，持槍闖入林男的水產店，近距離朝對方開3槍，還好被害人機警，沒被殺死。一審將蔡男判刑12年、併科罰金30萬元，案經上訴，二審改判刑10年、併科罰金25萬元。可上訴。

本案發生於去年6月間，當時45歲、從事水產買賣的蔡男，在下午4點多，開著賓士車前往瑞芳深澳漁港附近一處水產店。蔡男走進店內後，就取出手槍，朝52歲的林姓男子開槍。一開始兩發子彈沒有擊發，蔡男拉滑套，林男也趕緊伸手閃避，但蔡男繼續朝林男頭、胸等部位再開了3槍，林男因伸手阻擋，左肩、左手臂及右大腿中彈。

林男負傷躲進水產店中的冷凍艙，這時其他員工也衝上前壓制蔡男，林男見狀，也衝出協助壓制，最後眾人順利搶下蔡男槍枝。警方隨後趕到，在蔡男的身上起出非制式手槍2支、空氣槍1支、彈匣1個、子彈122顆，另外也在蔡男車上查出第三級毒品愷他命2罐，蔡男遭檢方聲押獲准，最後依照「殺人未遂」、「槍砲」等罪嫌提起公訴。

法院審理時，蔡男供稱，去年5月間透過林男居間購買了2艘漁船，交付價金1300萬元，結果聽人說才知道，林男一開始只開價900萬元；他認為林男想要騙錢，找他談判後，他卻不願意還差價4百萬元，所以才拿槍去嚇林男，當下因為情緒失控才會開槍。蔡男還說，當時沒有殺人意圖，是想嚇嚇林男，自己都往旁邊打，沒有要殺死林男的意圖。

但法院根據監視器畫面，以及被害人的供詞，認定蔡男確實有殺人故意，因此一審將他判處有期徒刑12年、併科罰金30萬元。蔡男針對量刑上訴，二審高等法院審理時，蔡男與被害人達成和解，高院因此減刑，改判有期徒刑10年、併科罰金25萬元。