社會 社會焦點 保障人權

台南泳池輕鋼架突從5米高天花板砸下　5歲童小腿割傷...緊急送醫

▲台南東區一處游泳池疑因天花板輕鋼架掉落，造成5歲女童小腿割傷，消防局出動救護車送永康奇美醫院就醫。（記者林東良翻攝）

▲台南東區一處游泳池疑因天花板輕鋼架掉落，造成5歲女童小腿割傷，消防局出動救護車送永康奇美醫院就醫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區一處游泳池3月2日晚上發生一起意外，一名5歲呂姓女童在泳池內疑遭天花板輕鋼架掉落砸傷，造成右小腿割傷，消防局獲報到場救護後，立即將女童送往永康奇美醫院治療，所幸女童意識清楚，無生命危險。台南市警一分局警方除協助通知家屬外，也已依規定進行兒少通報，並函請市府相關單位釐清場館安全與管理責任。

台南市警一分局莊敬派出所所長張許世賢表示，警方接獲119轉報，指東區某游泳池有孩童受傷情形，經到場了解，疑似為5公尺高的泳池天花板輕鋼架突然掉落，造成孩童受傷，現場已由消防救護人員先行送醫治療。警方同時協助聯繫女童家屬到院，目前家屬暫未提出刑事告訴。

▲5歲女童受傷後，游泳池業者拆除天花板輕鋼架維修。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，依相關規定已完成兒少保護通報，並函請市府相關局處進一步查明該泳池業者是否符合場館設施安全及管理規範，後續將視調查結果釐清相關責任。

消防局表示，該起案件發生於3月2日晚間7時43分，119接獲報案指東區東光路一段100號一處游泳池內有孩童受傷，立即派遣救護人車到場處理。消防人員到場後發現受傷者為5歲呂姓女童，當時意識清楚，右小腿有約3乘8公分撕裂傷，經初步處置後隨即送往永康奇美醫院治療。

相關單位表示，事故原因及場館設施安全狀況仍待進一步釐清，市府相關局處也將針對場館設備安全進行查核，以確保公共場所使用安全。

業者指出，現場天花板大洞，並不是原本掉落金剛架的區域，原本掉下輕鋼架的破損處，已經修補好，現在看到的大洞，都是店家自行拆卸下來做結構補強的工程。業者表示，目前恢復營業的時間未定，會等後續程序釐清處理後再行公告開放。

台南市體育局指出，針對台南市某室內游泳池日前發生天花板設施掉落造成民眾受傷一事，體育局對於此次事件高度重視，已第一時間掌握相關情形，並立即派員前往現場了解狀況，督促業者落實場館設施安全維護。體育局並要求業者全面檢視場館內相關設施設備，包括天花板結構、輕鋼架固定裝置及其他可能影響使用安全之設施，確保場館環境符合公共安全使用標準。


體育局指出，已要求場館業者主動關懷受傷女童及其家屬，妥善處理後續醫療與相關事宜，並提供必要協助與賠償，以維護當事人權益。同時，業者亦須配合相關單位調查釐清事故原因，並提出完整改善及檢修計畫，經主管機關確認安全無虞後，始得恢復正常營運，確保民眾使用之全安性。


體育局進一步表示，已於3月5日會同市府工務局、消保官，就該運動場館設施安全進行全面檢視與加強稽查，重點包含場館建築結構、設施設備維護情形、日常巡檢紀錄及公共安全管理機制等項目；另全面要求本市各運動場館業者落實定期檢查與維護制度，未來亦將持續加強督導及不定期抽查，以確保各運動場館均符合安全管理規範。

體育局強調，公共運動場館為市民日常運動休閒的重要場所，場館安全管理更是市府高度重視之工作。後續若查有業者未依規定完成改善，該局將依法要求限期改善，必要時不排除要求暫停營業，直至改善完成，以確保市民使用公共運動設施之安全。未來市府亦將持續與相關主管機關合作，加強運動場館安全管理及稽查機制，並督導業者落實設施設備維護與巡檢制度，提升整體場館管理品質，提供市民更安全、友善的運動環境。

