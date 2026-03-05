手術後記憶減退誤！屏東男誤認電動車被偷　枋寮鷹眼警找到了

▲枋寮警方幫楊男找回愛車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉楊姓男子因腦部手術後記憶減退，誤以為電動機車遭竊，焦急報案。枋寮警方耐心調查並陪同地毯式搜尋，最終在街角尋回完好愛車，讓他如釋重負，一再致謝。

「警察先生，可以麻煩幫我一個忙嗎？」日前，一名47歲楊姓男子神情慌張走進枋寮警分局枋寮派出所報案，表示自己的電動機車不翼而飛，擔心遭人竊取，請求警方協助。

受理報案的警員葉宜瑄見楊男面露惶恐、語氣急促，先行安撫其情緒，耐心詢問事情經過。經了解，楊男曾因車禍接受腦部手術，術後記憶力明顯減退，對當天外出動線與停車位置無法清楚回想，只記得返家後遍尋不著電動車，愈想愈慌，才急忙報警求助。

葉員隨即協助調閱楊男住家附近監視器畫面，發現他當日確實騎乘電動機車外出，但畫面中並未見其將車騎回住處，初步研判應是一時忘記停放地點，而非遭竊。為讓楊男安心，葉員不辭辛勞陪同他沿著可能行經路線展開地毯式搜尋，逐一查看周邊巷弄、騎樓及店家門前。

經過一番細心查找，終於在枋寮鄉中興路某店家前發現該輛電動機車，車況完好無損。楊男見到愛車那一刻，緊繃的神情終於放鬆，連聲向員警道謝，坦言因記憶一時混亂誤以為遭竊，對警方耐心協助與不放棄的精神深表感激。

枋寮分局長盧恒隆表示，為民服務是警察責無旁貸的職責，員警以同理心傾聽民眾需求，主動積極協助，正是警察存在的價值所在。他也提醒民眾，若於不熟悉地點停車，可利用手機拍下周邊明顯地標或定位記錄，以免日後尋車困擾；如遇類似情況，可撥打110或向就近派出所尋求協助，警方都會全力以赴。