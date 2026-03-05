　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

手術後記憶減退誤！屏東男誤認電動車被偷　枋寮鷹眼警找到了

▲枋寮警方幫楊男找回愛車。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警方幫楊男找回愛車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉楊姓男子因腦部手術後記憶減退，誤以為電動機車遭竊，焦急報案。枋寮警方耐心調查並陪同地毯式搜尋，最終在街角尋回完好愛車，讓他如釋重負，一再致謝。

「警察先生，可以麻煩幫我一個忙嗎？」日前，一名47歲楊姓男子神情慌張走進枋寮警分局枋寮派出所報案，表示自己的電動機車不翼而飛，擔心遭人竊取，請求警方協助。

受理報案的警員葉宜瑄見楊男面露惶恐、語氣急促，先行安撫其情緒，耐心詢問事情經過。經了解，楊男曾因車禍接受腦部手術，術後記憶力明顯減退，對當天外出動線與停車位置無法清楚回想，只記得返家後遍尋不著電動車，愈想愈慌，才急忙報警求助。

葉員隨即協助調閱楊男住家附近監視器畫面，發現他當日確實騎乘電動機車外出，但畫面中並未見其將車騎回住處，初步研判應是一時忘記停放地點，而非遭竊。為讓楊男安心，葉員不辭辛勞陪同他沿著可能行經路線展開地毯式搜尋，逐一查看周邊巷弄、騎樓及店家門前。

經過一番細心查找，終於在枋寮鄉中興路某店家前發現該輛電動機車，車況完好無損。楊男見到愛車那一刻，緊繃的神情終於放鬆，連聲向員警道謝，坦言因記憶一時混亂誤以為遭竊，對警方耐心協助與不放棄的精神深表感激。

枋寮分局長盧恒隆表示，為民服務是警察責無旁貸的職責，員警以同理心傾聽民眾需求，主動積極協助，正是警察存在的價值所在。他也提醒民眾，若於不熟悉地點停車，可利用手機拍下周邊明顯地標或定位記錄，以免日後尋車困擾；如遇類似情況，可撥打110或向就近派出所尋求協助，警方都會全力以赴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／再度挨轟！　台灣0比3落後
快訊／張奕化解滿壘危機！　台灣6局0比2落後
大聯盟專家「預測WBC名次」...中華隊止步小組賽
快訊／陳傑憲被球砸中退場！
快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！
台灣「美女軍團」東京大巨蛋應援！　日網暴動了
快訊／挨轟2分砲！　台灣0比2落後

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花東出「鏟」幸福圓滿謝幕！4個月帶動800萬消費　汽車得主揭曉

七堵婦突昏倒路旁「額頭擦傷」　基隆警即刻伸援送醫救治

7旬婦萬巒街頭迷路　屏東警接「關鍵來電」助她平安返家

手術後記憶減退誤！屏東男誤認電動車被偷　枋寮鷹眼警找到了

台電桃園區處「驚蟄宣誓大會」　強化電網安全看得見

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場！憑發票換樹苗　限量5000株

嘉義民雄分局交通執法強化 　超速違規重點取締

2026嘉基愛+1公益路跑3/7登場　民雄警公布交管範圍

花蓮水產培育所贈魚苗！設籍花蓮民眾皆可申請　即日起至月底

警民攜手守護台南　王正坤醫師春酒慰勞市警一分局員警、義警

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

花東出「鏟」幸福圓滿謝幕！4個月帶動800萬消費　汽車得主揭曉

七堵婦突昏倒路旁「額頭擦傷」　基隆警即刻伸援送醫救治

7旬婦萬巒街頭迷路　屏東警接「關鍵來電」助她平安返家

手術後記憶減退誤！屏東男誤認電動車被偷　枋寮鷹眼警找到了

台電桃園區處「驚蟄宣誓大會」　強化電網安全看得見

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場！憑發票換樹苗　限量5000株

嘉義民雄分局交通執法強化 　超速違規重點取締

2026嘉基愛+1公益路跑3/7登場　民雄警公布交管範圍

花蓮水產培育所贈魚苗！設籍花蓮民眾皆可申請　即日起至月底

警民攜手守護台南　王正坤醫師春酒慰勞市警一分局員警、義警

花東出「鏟」幸福圓滿謝幕！4個月帶動800萬消費　汽車得主揭曉

高議員初選生變！前鎮小港現任落馬　「1老2新」牽動派系版圖

平日白天照樣爆量收看　Netflix播WBC局間插廣告引熱議

不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

趕快逆轉！WBC彰化送800肉圓　阿璋霸氣喊：贏澳1分加碼100顆

民進黨高雄大崗山初選出爐　2老將1新人出線

陸全國人大會議開幕　破百人缺席！113人創近10年新高

出電梯瞬間「梯廂突然暴衝往上」　男差點被夾成肉餅驚險畫面曝

土耳其遭伊朗報復　美國務卿盧比歐警告：攻擊北約「不可原諒」

美太空部隊立功！2大武器「搶先摧毀伊朗飛彈」　網戰癱瘓雷達網

【這樣就開了啊】小孩鎖住房門媽著急問怎麼辦 兒子淡定用腳一踹解決

地方熱門新聞

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

金門警車知法犯法「逆向違停」

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

嘉義社規師百位職人共創「藍腹鷴故事劇場」

暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

金氏紀錄「百足真人」蕭壠香科蜈蚣陣開館108神童登場

番路農會農民節表揚24位傑出青農

林保署南投分署備9000株樹苗憑發票換取

南投縣打造16處量測站+五合一設備+LINE服務健康平台

台中數位局攜手群聯電子打造落地型AI客服

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

陳嘉祥接任南投縣政府人事處長

台南仁德聯結車掉落化學桶外洩消防人員圍堵止漏幸無人傷

解決AI資安風險　台日業者簽MOU打造「eSIM身分錢包」

更多熱門

相關新聞

婦搭車深夜迷途萬巒　警接聽關鍵來電助返家

婦搭車深夜迷途萬巒　警接聽關鍵來電助返家

1名7旬婦人深夜獨自搭計程車求助屏東內埔警方，卻說不清住址與聯絡方式，讓人摸不著頭腦，所幸手機突來一通關鍵電話，員警機警接聽查明身分，聯繫家屬將婦人接回，化解一場迷途驚魂。

古都馬開跑她們「車」也失蹤南警電眼神救援10分鐘尋回

古都馬開跑她們「車」也失蹤南警電眼神救援10分鐘尋回

赴萬巒參加宮廟活動卻迷途　警親送65歲婦圓願

赴萬巒參加宮廟活動卻迷途　警親送65歲婦圓願

屏東男找嘸車急報失竊　警細心查證尋獲

屏東男找嘸車急報失竊　警細心查證尋獲

78歲嬤買年貨誤認機車遭竊　暖幫找回愛車

78歲嬤買年貨誤認機車遭竊　暖幫找回愛車

關鍵字：

枋寮電動機車記憶減退警方協助尋車

讀者迴響

熱門新聞

宋晟睿草上飛美技！台灣0比2澳洲

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

最情緒化星座Top 3！

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

486先生曝公司困境：只能硬撐

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面