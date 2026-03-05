太子集團驚人薪資曝光！操盤手月領31萬　負責人喊「只是打工仔」

▲台籍操盤手王昱棠月薪高達1萬元美金(約新台幣31萬6740元)。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

台北地檢署偵結柬埔寨太子集團在台設點洗錢案，4日起訴62人，其中在押的9名主嫌全數獲交保；檢方調查，太子集團台籍幹部薪資驚人，台籍操盤手王昱棠不認犯罪，還自稱是領固定薪資的上班族，自曝月薪1萬美金(約新台幣31萬6740元)；太子集團在台最高負責人李添的特助李守禮僅負責協助安排晚上娛樂活動，月薪竟高達19萬元，李更語出驚人地表示，「到職以來從沒進過辦公室」。

台北地院召開9名主嫌接押庭，台籍操盤手王昱棠、天旭國際人資主管辜淑雯等人都否認犯罪；王昱棠更當庭強調自己絕非太子集團台灣地區負責人，僅是領「固定薪資的上班族」，表示願提出150萬元求交保。法官訊問後得知王男月領集團「1萬美金」薪水，當場反問「150萬交保金是『美金』嗎？」

王昱棠想解釋為何只能出150萬元，聲稱從太子集團離職、高價把自己公司從集團買回來，任職期間薪水等於都還給集團，但法官要他回答交保金額「說的是美金還是台幣」，王男說「台幣」，之後狀似賭氣表示「沒什麼要說了」，律師難掩不滿地笑著接話指王男在押沒錢，是姊姊願借150萬元交保應急。

▲李守禮月薪19萬，僅負責協助安排晚上娛樂活動，2019年10月到職後從未進過辦公室。（圖／記者劉昌松攝）

此外，原本在酒店擔任幹部的李守禮則表示，因為過去曾幫李添安排過活動，獲得李添賞識，被叫去太子集團天旭國際上班，但他2019年10月到職後，從來沒有進過辦公室，都是由李添透過電話指示工作，主要負責集團中國籍高層要來台灣時，協助安排晚上的娛樂，月薪高達19萬元。

而海外不動產房仲出身的林揚茂，透過104網站找到太子集團工作，最後當上尼爾公司、VAST公司負責人，林楊茂堅稱自己只是月薪12萬元的「打工仔」，僅負責在柬埔寨接待不動產投資者，未經手財務，但檢察官認為他涉嫌偽造貸款、租賃契約，掩護集團在海內外的洗錢活動，並在事件爆發後，指示同事清空日本太子公司的帳戶款項，轉匯到尼爾公司，是OBU（國際金融業務分行）帳戶大總管，涉案情節重大。

台北地院法官在審理後，9人全數獲交保，操盤手王昱棠500萬元、天旭公司人資長辜淑雯交保400萬元，太子集團在台最高負責人李添的特助李守禮、尼爾創新公司負責人林揚茂與尼爾創新公司財務副總鄭巧枚各150萬元交保，天旭公司會計主管陳麗珊交保100萬元，為李添管理超跑的邱子恩、洗錢「水房」要角陳韋志各交保50萬元，管理遊艇的玄古管理顧問公司負責人王俊國交保30萬元。其中僅鄭巧枚因親友來不及在時限內籌足150萬元保金，凌晨遭押返台北看守所，其餘8人均完成交保手續離開。

▼林揚茂月薪高達12萬元，堅稱自己只是「打工仔」。（圖／記者劉昌松攝）