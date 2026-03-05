　
地方 地方焦點

別讓春雷驚動您的電！台電屏東區處驚蟄宣誓 守護供電安全

▲台電屏東區處加強穩定供電作為宣誓儀式，仇忠銘處長開幕致詞。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電屏東區處加強穩定供電作為宣誓儀式，仇忠銘處長開幕致詞。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

陽春三月，萬物復甦，台電屏東區營業處在驚蟄時節裡，啟動線路重點維護工作加強防範鳥獸事故，今(5)日上午，在台電屏東區處仇忠銘處長的引導下，近百名作業人員身穿整齊制服，在區處配電線路班廣場正式展開「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」的活動。透過這場宣誓儀式，台電屏東區處展開大規模電網維護，並落實七大關鍵措施，以確保供電穩定，讓屏東的供電品質再升級！

▲台電屏東區處加強穩定供電作為宣誓儀式，仇忠銘處長開幕致詞。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電屏東區處加強穩定供電作為宣誓儀式，仇忠銘處長開幕致詞。（圖／台電屏東區處提供）

台電屏東區處過去一年在電力維護上展現卓越成果，去(114)年高壓設備停電事故已降至145件，但不以此為滿足，藉由落實七大關鍵措施：1.鄰近變電所圍牆內、外樹木修剪、鳥巢摘除，減少跳電事故。2. 樹木修剪、配電變壓器吊檢、架空被覆線汰換，提升線路供電可靠度。3.運用紅外線熱影像技術監測設備溫度，提前預警異常狀況。4.配電管路防挖宣導並加強施工單位與民眾溝通。5.自備開關箱孔洞檢查以防止異物進入開關箱。6.高壓盤電驛設定值與圖面一致性檢查，確保電驛保護裝置設定精確。7.責任分界點接頭紅外線檢測，防止因接觸不良導致供電中斷。台電屏東區處訂下更進一步的今(115)年控管目標—130件。

仇處長在儀式中表示：「春季氣候變化劇烈，雷擊、鳥獸活動、樹竹萌生等外力因素，可能影響電力設備穩定運行。為確保屏東鄉親安心用電，台電將積極執行各項維護作業，展現我們強化配電系統韌性，減少停電事故的決心，確保供電不間斷。這是我們的使命，更是對屏東鄉親的承諾。」他強調，台電始終秉持「安全、專業、效率」的精神，全力以赴守護電力供應，並感謝現場所有人員的辛勞與奉獻，讓屏東電力系統更穩定、更可靠。此外，線路課領班陳登維亦表示：「透過強化電網巡檢、提前消除潛在風險，將設備故障的可能性降至最低，確保屏東的供電品質再升級。」

這場驚蟄宣誓儀式，不只是形式上的誓師，更代表著台電屏東區處以行動兌現對鄉親的承諾！落實檢測與維護，以持續提升電網穩定度，確保供電品質再升級。我們將以最嚴謹的標準、最專業的技術，讓每戶家庭、每家企業都能安心用電，攜手迎接更光明的未來！

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

雙雙晉級全國甲級排球決賽　屏東新園國中獲縣長授旗

屏東縣新園國中男子及女子排球隊雙雙晉級114學年度國民中學甲級排球聯賽（JHVL）決賽，將於3月6日至3月8日於雲林縣立體育館盛大舉行，今（4）日屏東縣政府在縣府大禮堂舉行授旗典禮，由縣長周春米授旗並致贈加菜金，為即將出征全國賽的選手加油打氣。

用扳手偷路邊車牌　「攜帶兇器竊盜」判10月

陸企祭超狂福利招募員工 入職後生三胎累積可領839萬育兒津貼

屏東婦桃園進香包包被偷　警以車追人迅速逮賊　

不滿分手連刺女友7分鐘　恐怖男判5年2月

