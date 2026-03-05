上班族7點衝下注！中華隊首戰澳洲賠率1.4　投注金額估破1.2億

▲經典賽登場，中華隊首戰澳洲隊，運彩公會粗估投注金額飆破1.2億元。（圖／何昱奇提供）



記者游瓊華／台中報導

經典棒球賽今天登場，中華隊首戰澳洲，愛國球迷大舉出籠，運彩公會理事長何昱奇表示，這次賽事備受矚目，台灣球迷不僅在國內應援、更塞爆東京巨蛋；目前顯示台灣贏球賠率為1.40，澳洲獲勝為2.19，有高達8成投注中華隊贏球，粗估首場投注金額飆破1億元2000萬元，今天一早就有上班族7點就先衝來下注買中華隊贏球，才趕去上班。

▲台灣球迷飛往東京應援，螞蟻雄兵要為中華隊加油。（圖／何昱奇提供）



何昱奇提到，延續12強奪冠熱潮，這次不僅政府機關、餐廳直播球賽，連宮廟也加入直播行列。「重要賽事期間，許多愛國球迷就會現身投注，雖然每個人投注金額不大，但螞蟻雄兵出動、積少成多，加上理性的職業玩家也看好中華隊，讓投注金額突破過往首戰的6000、7000萬金額！」

何昱奇補充，中華隊也因有球迷熱情加持，雖然賠率從90倍下降到50倍，但從昨天開始，已經不少球迷下注中華隊贏球。

▲為了支持中華隊，何昱奇也拿出他自己珍藏的12強冠軍紀念酒。（圖／何昱奇提供）



為了支持中華隊，何昱奇也拿出他自己珍藏的12強冠軍紀念酒，「原本是我自己收藏的非賣品，今天決定拿出來與何大智運動彩券行會員分享，限量60瓶！」不過，何昱奇也提醒，球隊是否贏球與陣容完整有高度關聯，球迷應保持理性投注才好。

