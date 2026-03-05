最高補助10萬元！　勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

▲勞動部雲嘉南分署推動「產業人才投資方案」，提供在職勞工3年最高10萬元訓練補助。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推動「產業人才投資方案」，鼓勵在職勞工利用下班時間進修培養第二專長，每人3年內最高可獲10萬元訓練補助。今年上半年預計開辦約560門多元課程，涵蓋新興科技、綠色能源、AI應用及職能精進等領域，協助勞工掌握產業趨勢、拓展職涯發展。

住在台南的陳柏霖就是透過該方案成功轉換跑道的案例。陳柏霖專科主修資訊相關科系，曾服軍職6年，退役後進修日文並進入模具製造產業擔任工程師。然而因家人生病長期受四肢水腫困擾，他開始自學按摩技巧協助舒緩不適，也逐漸對健康促進與運動專業產生濃厚興趣。

在朋友分享下，陳柏霖得知勞動部產業人才投資方案可提供在職進修補助，便利用下班時間參加由台南市運動場所服務職業工會辦理的健身運動與健康保養相關課程，自111年起展開系統化學習。

在專業師資指導與實務訓練下，他逐步建立運動保健與身體調整的專業基礎，並於113年取得體適能健身C級指導員證及民俗調理業傳統整復推拿證照，成功培養第二專長。他表示，持續進修不僅提升專業能力，也讓生活更有目標與成就感。

基於對整復推拿領域的熱忱與服務社會的理念，陳柏霖於去年4月辭去原本的工程師工作，正式轉行投入整復推拿服務。轉行初期雖然面臨收入不穩定與家人疑慮，但憑藉專業能力與持續精進，半年內逐步建立穩定客源，目前在台南「誠翊傳統整復推拿」服務已近一年。

陳柏霖表示，能以專業技術幫助個案改善身體不適，看到服務對象逐漸恢復健康與生活品質，是他持續投入這個行業的重要動力。他也鼓勵民眾善用政府提供的進修資源，「培養第二專長，運用專業技能助人，永遠不嫌晚」。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，「產業人才投資方案」以協助勞工掌握產業趨勢及提升專業能力為核心，每位參訓學員3年內最高可獲10萬元訓練費補助，一般民眾最高可補助訓練費用八成；若為中高齡者或身心障礙者等特定對象，更可享全額補助，有效降低在職進修門檻。

劉邦棟指出，今年上半年雲嘉南分署預計開辦約560門課程，內容涵蓋新興科技、職能精進、綠色能源及跨域應用等多元主題，包括「淨零綠領人才培育課程班」、「新媒體短影音創作與AI智慧剪輯應用班」、「剪染造型及社群行銷班」、「苧麻與鳳梨纖維家飾設計應用班」及「咖啡烘焙與拉花職人班」等，希望鼓勵更多在職勞工利用政府資源提升專業能力，為職涯開創更多可能。

雲嘉南分署表示，相關課程資訊可至台灣就業通網站查詢與報名，或撥打專線（06）6985945轉分機1526洽詢。