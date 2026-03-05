　
WBC戶外轉播地點全攻略！　經典賽轉播管道一次看

▲▼WBC中華隊賽程表。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲WBC中華隊賽程表。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊5日經典賽將對戰澳洲，緊接著又會陸劇對戰日本、捷克、韓國。此次賽事吸引許多球迷關注，如果想要跟著熱血沸騰一番，可以在哪裡觀看呢？《ETtoday新聞雲》整理出轉播平台的相關資訊，以及各縣市的轉播資訊，提供給有興趣的讀者參考。

【北部】台北市新北市基隆市桃園市新竹市新竹縣

【中部】苗栗縣台中市彰化縣雲林縣南投縣

【南部】嘉義市嘉義縣台南市高雄市屏東縣

【東部】宜蘭縣花蓮縣台東縣

【離島】澎湖縣連江縣金門縣

如果想自己在家收看經典賽，可以透過緯來電視網、東森電視、台視，另外，中華電信也有轉播，可透過中華電信 MOD、Hami Video觀看；愛爾達電視則可透過ELTA.tv、中華電信 MOD、Hami Video收看。

▲▼WBC轉播管道一次看。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲WBC轉播管道一次看。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲▼WBC戶外轉播一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲WBC戶外轉播一次看。點圖可放大。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

【北部】

台北市

台北信義香堤廣場

場次｜（賽前2小時開放入場）
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

台北大巨蛋 松菸大道

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

台北車站1樓大廳

場次｜3月6日（五）18:00 vs 日本
16:00 於服務台發放入場券，每人限領2張
16:30開放憑券入場
17:30公播活動開始

台北表演藝術中心

場次｜（賽前2小時開放入場）
3月6日（五）18:00 vs日本

南港中國信託金融園區

場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

台北花博爭艷館

場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

三創生活園區1樓中心廣場

場次｜（活動統一提前1小時開始）
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

新北市

新北市民廣場

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

基隆市

基隆國門廣場

場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

桃園市

Global Mall A19廣場

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

桃園市政府府前廣場

場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

中壢銀河廣場

場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

新竹市

後站停車場

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

新竹縣

新竹縣體育館

場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

【中部】

苗栗縣

苗栗縣政府第一辦公大樓大廳

場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本

南庄遊客中心

場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本

台中市

台中市政府前廣場

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

彰化縣

彰化縣政府中庭

場次｜

3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

和美鎮公所前廣場

場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

雲林縣

雲林縣政府大禮堂

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

虎尾圓環

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

雲林縣立田徑場

場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本

膨鼠森林公園

場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本

南投縣

南投高商前三和三路

場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本

埔里鎮立綜合球場

場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本

日月潭伊達邵碼頭廣場

場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本

【南部】

嘉義市

中正公園

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

嘉義縣

嘉義縣戀人公園

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

台南市

永華市政中心西側廣場

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

新營南瀛綠都心公園

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

高雄市

衛武營國家藝術文化中心 榕樹廣場

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

屏東縣

屏東縣立體育館前草皮

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

【東部】

宜蘭縣

宜蘭運動公園光電球場

場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

花蓮縣

東大門夜市共融廣場

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

遠百花蓮店建林廣場

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

光復鄉公所前

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

玉里鎮藝文中心

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

台東縣

鯊魚公園

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

【離島】

澎湖縣

暫無

連江縣

樂活體育館

場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國

金門縣

暫無

03/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

