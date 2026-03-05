WBC戶外轉播地點全攻略！　經典賽轉播管道一次看

▲WBC中華隊賽程表。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）
記者曾筠淇／綜合報導
中華隊5日經典賽將對戰澳洲，緊接著又會陸劇對戰日本、捷克、韓國。此次賽事吸引許多球迷關注，如果想要跟著熱血沸騰一番，可以在哪裡觀看呢？《ETtoday新聞雲》整理出轉播平台的相關資訊，以及各縣市的轉播資訊，提供給有興趣的讀者參考。
如果想自己在家收看經典賽，可以透過緯來電視網、東森電視、台視，另外，中華電信也有轉播，可透過中華電信 MOD、Hami Video觀看；愛爾達電視則可透過ELTA.tv、中華電信 MOD、Hami Video收看。
▲WBC轉播管道一次看。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）
▲WBC戶外轉播一次看。點圖可放大。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）
【北部】
台北信義香堤廣場
場次｜（賽前2小時開放入場）
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
台北大巨蛋 松菸大道
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
台北車站1樓大廳
場次｜3月6日（五）18:00 vs 日本
16:00 於服務台發放入場券，每人限領2張
16:30開放憑券入場
17:30公播活動開始
台北表演藝術中心
場次｜（賽前2小時開放入場）
3月6日（五）18:00 vs日本
南港中國信託金融園區
場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
台北花博爭艷館
場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
三創生活園區1樓中心廣場
場次｜（活動統一提前1小時開始）
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
新北市民廣場
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
基隆國門廣場
場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
Global Mall A19廣場
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
桃園市政府府前廣場
場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
中壢銀河廣場
場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
後站停車場
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
新竹縣體育館
場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
【中部】
苗栗縣政府第一辦公大樓大廳
場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
南庄遊客中心
場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
台中市政府前廣場
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
彰化縣政府中庭
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
和美鎮公所前廣場
場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
雲林縣政府大禮堂
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
虎尾圓環
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
雲林縣立田徑場
場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
膨鼠森林公園
場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
南投高商前三和三路
場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
埔里鎮立綜合球場
場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
日月潭伊達邵碼頭廣場
場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
【南部】
中正公園
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
嘉義縣戀人公園
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
永華市政中心西側廣場
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
新營南瀛綠都心公園
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
衛武營國家藝術文化中心 榕樹廣場
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
屏東縣立體育館前草皮
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
【東部】
宜蘭運動公園光電球場
場次｜
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
東大門夜市共融廣場
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
遠百花蓮店建林廣場
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
光復鄉公所前
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
玉里鎮藝文中心
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
鯊魚公園
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
【離島】
暫無
樂活體育館
場次｜
3月5日（四）11:00 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 vs 日本
3月7日（六）11:00 vs 捷克
3月8日（日）11:00 vs 韓國
暫無
