台南仁德聯結車掉落化學桶外洩　消防人員圍堵止漏幸無人傷

▲台南仁德區德崙路發生化學品桶掉落小量洩漏事故，消防人員到場警戒並使用吸附棉圍堵化學物質，防止外洩擴散。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



台南市仁德區5日上午發生一起化學物質洩漏事件，一輛聯結車行經德崙路時，不慎掉落1桶20公升化學品並出現洩漏，消防局獲報後立即派員到場警戒與處置，利用吸附棉圍堵並完成止漏，現場未造成人員傷亡，事故於上午9時許解除警戒，後續交由相關單位處理。



台南市消防局表示，消防人員於上午7時39分接獲通報，指仁德區德崙路1507號附近有化學品掉落外洩情形，立即派遣消防車輛4輛、消防人員12人到場處置。消防人車於上午7時49分抵達現場回報，發現一桶20公升化學品掉落路面並有洩漏情形，隨即設置警戒區域進行處置。



消防人員隨後在上午8時3分使用吸附棉進行圍堵作業，防止化學物質擴散，並於8時22分完成止漏。至上午9時03分，現場已完成初步清洗與除汙作業，洩漏桶也已以吊掛方式處理完畢，現場狀況解除。後續除汙及相關善後作業則交由環保局與廠方人員接手處理。



消防局指出，該事故為物流公司聯結車載運化學品途中，轉彎行駛時不慎掉落1桶化學物質所致。外洩物質名稱為「MECBRITE EXE-6109S1」，屬細線路銅蝕刻劑。現場並未造成人員受傷或財物損失。



消防局指出，事故同時通報110、消防署、環保局、區長、南區毒災應變隊、中部毒化災應變諮詢中心及緊急意外事故小組等單位協助掌握狀況。相關單位表示，後續將由警方、環保局及廠方釐清事故原因並進行必要處置，以確保環境安全。