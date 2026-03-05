陸「十五五」開局年　李強：2035年人均GDP要比2020年「翻一番」

▲李強介紹「十五五」草案。（圖／記者陳冠宇攝）



記者蔡紹堅、陳冠宇／北京－台北報導

今年是中國大陸第十五個「五年規劃」（簡稱：十五五）的開局年，中國大陸國務院總理李強5日上午在十四屆全國人大四次會議上簡要介紹了「十五五」草案，強調2035年人均國內生產總值（人均GDP）要比2020年「翻一番」（增加一倍），達到中等發達國家水平。

李強提到，草案細化提出了20項主要指標：

「經濟發展」方面，圍繞增長、結構、效率提出3項指標。其中，綜合考慮國內外形勢和各方面因素，兼顧需要與可能，提出國內生產總值增長保持在合理區間，各年度視情提出，為到2035年人均國內生產總值比2020年翻一番、達到中等發達國家水平打好基礎。

「創新驅動」方面，圍繞創新投入及其成效提出3項指標。其中，充分考慮研發投入增長趨勢和企業投入能力，提出全社會研發經費投入年均增長7%以上，與「十四五」規劃目標保持一致，確保研發投入力度不減。

「民生福祉」方面，為更好解決人民群眾急難愁盼問題，針對性提出就業、收入、教育、醫療、健康、「一老一小」等7項指標。

「綠色低碳」方面，圍繞降碳減污、生態環保等提出5項指標。其中，根據國家自主貢獻目標，提出單位國內生產總值二氧化碳排放累計降低17%，繼續推動重點領域綠色低碳轉型。

「安全保障」方面，圍繞糧食、能源生產能力提出2項指標，著力夯實國家安全重要基礎保障。

李強指出，草案闡述了「十五五」發展的重大戰略任務，突出體現四個方面：

一是突出推動高質量發展。發展新質生產力是高質量發展的內在要求。

強調科技創新的引領作用，著眼鞏固壯大實體經濟根基，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。著眼高水平科技自立自強，加強原始創新和關鍵核心技術攻關，深入推進數字中國建設，數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值比重達到12.5%。著眼建設美麗中國，持續深入推進污染防治攻堅和生態系統優化，加快形成綠色生產生活方式，確保碳達峰目標如期實現。

二是突出做強國內大循環。在外部環境複雜嚴峻的情況下，必須堅持擴大內需這個戰略基點。

著眼增強國內大循環內生動力和可靠性，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，大力提振消費，促進居民消費率明顯提高，擴大有效投資。著眼充分釋放我國超大規模市場紅利，縱深推進全國統一大市場建設，破除地方保護和市場分割。著眼增強高質量發展動力，充分激發各類經營主體活力，加快完善要素市場化配置體制機制。著眼暢通國內國際雙循環，統籌用好全球要素和市場資源。

三是突出推進全體人民共同富裕。中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。

著眼建設生育友好型社會，健全人口服務體系；辦好人民滿意的教育，勞動年齡人口平均受教育年限提高到11.7年；加快建設健康中國和體育強國，人均預期壽命提高到80歲；積極應對人口老齡化，養老機構護理型床位佔比提高到73%；促進高質量充分就業，完善收入分配制度，健全社會保障體系。著眼縮小區域差距和城鄉差別，加快農業農村現代化，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，優化重大生產力布局，深入推進以人為本的新型城鎮化。著眼促進人民精神生活共同富裕，弘揚和踐行社會主義核心價值觀，大力繁榮文化事業，加快發展文化產業，提升中華文明傳播力影響力。

四是突出統籌發展和安全。安全是發展的前提，發展是安全的保障。

貫徹總體國家安全觀，著眼推進國家安全體系和能力現代化提出多項任務舉措。增強糧食、能源資源等供給保障能力，糧食綜合生產能力達到1.45萬億斤左右，能源綜合生產能力達到58億噸標準煤。統籌推進房地產、地方政府債務、地方中小金融機構等風險有序化解，提高公共安全治理水平，有效維護社會安全穩定。

李強提到，草案提出6方面109項重大工程：

「引領新質生產力發展」方面，圍繞產業基礎能力和競爭力提升、新產業新賽道培育發展、前沿科技攻關、創新基礎能力提升提出28項工程。「構建現代化基礎設施體系」方面，圍繞國家綜合立體交通網、新型能源體系、新型基礎設施、對外開放平台等提出23項工程。

「促進城鄉融合發展」方面，圍繞新型城鎮化建設、農業農村現代化建設提出9項工程。「保障和改善民生」方面，圍繞社會主義文化繁榮發展、高質量教育體系建設、健康中國建設、優化「一老一小」」服務、社會關愛服務提出25項工程。

「推動綠色低碳轉型」方面，圍繞碳達峰碳中和、環境質量提升、生態保護修復提出18項工程。「重點領域安全保障」方面，圍繞糧食、能源安全等提出6項工程。

李強強調，這些重大工程兼顧當前和長遠，既涉及「硬投資」也包含「軟建設」，將注重以政府投資帶動社會力量參與，更好發揮重大工程項目強基礎、補短板、增後勁等重要作用。

李強還說，「展望未來，我們充滿信心。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國上下團結奮鬥，一定能夠把『十五五』宏偉藍圖變成美好現實。」