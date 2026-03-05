炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

▲11家速食店中華隊應援優惠懶人包。（圖／業者提供）

2026世界棒球經典賽（WBC）開打，多家速食業者推出應援優惠，三商炸雞「炸雞加薯條餐」下殺49折，拿坡里蛋塔特價199元、達美樂披薩半價。另外21風味館、繼光香香雞則分別送炸雞及地瓜球。

▲麥當勞祭出最新優惠券。※點圖放大

★麥當勞

麥當勞3月31日前祭出「一起挺優惠券」，有38種優惠組合，整張券最高省2538元。優惠包含薯餅2件59元、豬肉滿福堡2件69元、大薯2份及6塊麥克雞塊2件99元；可口可樂、焦糖奶茶、金選美式咖啡等買1送1；還有「美味飽送101元起」、「雙人共享餐」、早餐時段「元氣先發」、「早安共享」等多種優惠組合。

麥當勞歡樂送3月底前推出「多人共享挺台灣應援餐」，包含4個指定主餐、2包大薯、30塊麥克雞塊與4杯38元飲品只要666元。

▲肯德基原味蛋撻禮盒特價199元。（圖／記者蕭筠攝）

★肯德基

肯德基3月9日前推「一起看比賽，挺你到炸」優惠組合，包括「7塊咔啦脆雞299元（優惠碼：50483）」、「原味蛋撻禮盒199元（優惠碼：50484）」。

★頂呱呱

頂呱呱3月10日前祭出「一棒出雞！勇奪一金」活動，「台味一金雞」特價249元，內含經典一斤雞600克、地瓜薯條1份；以及辣味雞翅2入99元。桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市不適用。

★三商炸雞

三商炸雞3月15日前推「6塊炸雞（義式／脆皮、原味／辣味）+原味薯霸」特價229元，現省239元，須透過三商i美食卡APP領券，優惠券使用期限至3月22日前，內用外帶皆適用。20日前免領券還可享「6塊炸雞特價199元」。

▲繼光香香雞送地瓜球、可樂挺中華隊。（圖／記者蕭筠攝）

★繼光香香雞

繼光香香雞3月17日前推出Team Taiwan應援優惠，「全品項任選3樣送甜心地瓜球1份」、「全品項任選4樣，送甜心地瓜球及可樂」。桃園機場管制區內門市不適用。

★漢堡王

漢堡王3月17日前祭出「呷肉霸看棒球」優惠，「四層無麵包小肉霸餐」189元，內含小份薯條、中杯飲料，加5元飲料可換小杯玉米濃湯；「雙層無麵包小肉霸餐」139元，內含小份薯條、中杯飲料，加5元飲料換小杯玉米濃湯，機場店、兒童樂園店、科技廠店不適用。

★21風味館

21風味館（21PLUS）3月17日前推「吃烤雞挺棒球」，香草烤半雞249元再送香脆炸雞1塊、香草烤雞480元送香脆炸雞2塊。21TOGO、竹科台積、台大微風等門市及Uber Eats、foodpanda、foodomo不適用。

▲達美樂「吃爆四強」披薩限時半價。（圖／業者提供）

★達美樂

達美樂開賣球賽期間限定「吃爆四強」披薩，推出「日式章魚燒」、「韓風泡菜豬」、「澳洲BBQ雙腸」與「捷克奶油烤雞」，限時外帶半價優惠只要340元（優惠代碼：911480）。

3月2日至8日另提供「應援棒球套餐」，內含吃爆四強披薩1個、全壘打強棒麵包、棒球披薩馬芬、三振對手蒜味巴掌麵包、骰到六可可馬芬及1.25L 大可樂，售價799元（優惠代碼：831116），各店售完為止。加碼外帶大披薩買1送1，再送大可樂（優惠代碼：131169）。

★必勝客

必勝客至3月17日前有多款應援優惠套餐，包括指定套餐免費送可樂再送應援加油棒、指定大比薩外帶199元起、巧克力QQ球買1送1等。

●指定套餐免費送可樂

1. 外帶買大送大／外送買大送小再送1瓶1.25L可樂，再送「必勝加油棒」

2. 3個大比薩再送1瓶1.25L可樂888元起

●丸勝日韓套餐666元：1個大比薩+2款副食+飲料，加碼送「必勝宮帽」1頂，送完為止

1. 大比薩口味5選1：丸勝日式章魚燒、韓風醬烤雪花牛、韓式泡菜豬五花、炙燒明太子嫩雞、日式照燒雞

2. 第一款副食6選1：黃金雞柳條8條、德國芝心腸6個、黃金雞軟骨、黃金和風鱈魚塊10塊、厚燒醬烤2腿2排、BBQ烤雞4翅4腿

3. 第二款副食4選1：薯金幣大份、酥炸嫩雞球、酥炸杏鮑菇、巧克力QQ球5顆

4. 1.25L飲料3選1：可樂、七喜、原萃

●指定日韓風味比薩半價（PK APP限定）

1. 丸勝日式章魚燒大比薩單點半價420元

2. 韓風醬烤雪花牛大比薩單點半價395元

●必勝紅不讓大套餐1010元起：2個大比薩+2款副食+1瓶飲料

1. 2個大比薩全口味任選，超過620元須加價

2. 副食6選2：厚燒醬烤2腿2排、 BBQ烤雞4翅4腿、德國芝心腸6個、黃金和風鱈魚塊10塊、黃金雞柳條8條、黃金雞軟骨

3. 1.25L飲料3選1：可樂、七喜、原萃

●一公尺派對盒好運醬淋1688元：3個方形比薩+8款副食+4款沾醬與佐料

1. 3款方形帕瑪森鬆厚比薩任選口味

2. 8款副食：BBQ烤雞、德國芝心腸、黃金雞柳條、黃金和風鱈魚塊、黃金雞軟骨、薯金幣、酥炸杏鮑菇、巧克力QQ球

3. 4款沾醬與佐料：明太子醬、義式白醬、切達起司醬、酥香脆粒

●個人比薩買2送1特價230元起

1. 個人比薩口味12選2：義式手工薄比薩-五重起司蒜香雞、義式手工薄比薩-韓式雙醬雪花牛、義式手工薄比薩-松露白醬海鮮、千島海鮮、丸勝章魚燒、經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花、鐵板雙牛、超級總匯、超級夏威夷、炙燒明太子嫩雞、彩蔬鮮菇

2. 再送一款口味5選1：彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷、四小福、日式照燒雞

●平日外帶大比薩199元：優惠碼94199



●平日外帶大比薩299元：優惠碼94299



●周末外帶單點大比薩半價：優惠碼94555

●巧克力QQ球5顆：3月3日至9日買1送1、3月10至17日第2份半價

★拿坡里

拿坡里3月20日前推「大披薩特價199元」，不限口味選擇，加價100元則開放升級新品披薩，包括開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。

另推「6塊炸雞／烤雞特價199元」，其中炸雞可加價30元升級為炸雞腿，還有「經典蛋塔特價199元」。以上優惠內用、外帶皆適用。

★bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN至3月31日前祭出「挺台灣！強棒出擊超值優惠」，「棒球打氣餐」內含去骨炸雞6塊、調味雞翅（2隻3節翅）與汽水1罐，加碼送「甜心QQ球」1份，特價299元。

還有「+1元多1件」、「買就送」與「超值加點」等優惠，其中平日（一至五）限定「去骨炸雞雙拼餐」享加1元多1份，現省586元，假日（六日）則推第2件半價；另外像是可樂、甜心QQ球、炸地瓜薯條等也同享+1元多1件。

此外也集結多款套餐組合，包括199元個人餐、328元升級版套餐，到3人共享的同樂餐969元都有。凡至bb.q CHICKEN 門市內用或外帶出示優惠券圖示即可享優惠，使用次數不限。

▲優惠券不限使用次數。※點圖放大