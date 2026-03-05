　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

▲▼必勝客應援優惠。（圖／業者提供）

▲11家速食店中華隊應援優惠懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）開打，多家速食業者推出應援優惠，三商炸雞「炸雞加薯條餐」下殺49折，拿坡里蛋塔特價199元、達美樂披薩半價。另外21風味館、繼光香香雞則分別送炸雞及地瓜球。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞祭出最新優惠券。※點圖放大

★麥當勞
麥當勞3月31日前祭出「一起挺優惠券」，有38種優惠組合，整張券最高省2538元。優惠包含薯餅2件59元、豬肉滿福堡2件69元、大薯2份及6塊麥克雞塊2件99元；可口可樂、焦糖奶茶、金選美式咖啡等買1送1；還有「美味飽送101元起」、「雙人共享餐」、早餐時段「元氣先發」、「早安共享」等多種優惠組合。

麥當勞歡樂送3月底前推出「多人共享挺台灣應援餐」，包含4個指定主餐、2包大薯、30塊麥克雞塊與4杯38元飲品只要666元。

▲▼肯德基。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基原味蛋撻禮盒特價199元。（圖／記者蕭筠攝）

★肯德基
肯德基3月9日前推「一起看比賽，挺你到炸」優惠組合，包括「7塊咔啦脆雞299元（優惠碼：50483）」、「原味蛋撻禮盒199元（優惠碼：50484）」。

★頂呱呱
頂呱呱3月10日前祭出「一棒出雞！勇奪一金」活動，「台味一金雞」特價249元，內含經典一斤雞600克、地瓜薯條1份；以及辣味雞翅2入99元。桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市不適用。

★三商炸雞
三商炸雞3月15日前推「6塊炸雞（義式／脆皮、原味／辣味）+原味薯霸」特價229元，現省239元，須透過三商i美食卡APP領券，優惠券使用期限至3月22日前，內用外帶皆適用。20日前免領券還可享「6塊炸雞特價199元」。

▲▼繼光香香雞。（圖／記者蕭筠攝）

▲繼光香香雞送地瓜球、可樂挺中華隊。（圖／記者蕭筠攝）

★繼光香香雞
繼光香香雞3月17日前推出Team Taiwan應援優惠，「全品項任選3樣送甜心地瓜球1份」、「全品項任選4樣，送甜心地瓜球及可樂」。桃園機場管制區內門市不適用。

★漢堡王
漢堡王3月17日前祭出「呷肉霸看棒球」優惠，「四層無麵包小肉霸餐」189元，內含小份薯條、中杯飲料，加5元飲料可換小杯玉米濃湯；「雙層無麵包小肉霸餐」139元，內含小份薯條、中杯飲料，加5元飲料換小杯玉米濃湯，機場店、兒童樂園店、科技廠店不適用。

★21風味館
21風味館（21PLUS）3月17日前推「吃烤雞挺棒球」，香草烤半雞249元再送香脆炸雞1塊、香草烤雞480元送香脆炸雞2塊。21TOGO、竹科台積、台大微風等門市及Uber Eats、foodpanda、foodomo不適用。

▲▼達美樂。（圖／業者提供）

▲達美樂「吃爆四強」披薩限時半價。（圖／業者提供）

★達美樂
達美樂開賣球賽期間限定「吃爆四強」披薩，推出「日式章魚燒」、「韓風泡菜豬」、「澳洲BBQ雙腸」與「捷克奶油烤雞」，限時外帶半價優惠只要340元（優惠代碼：911480）。

3月2日至8日另提供「應援棒球套餐」，內含吃爆四強披薩1個、全壘打強棒麵包、棒球披薩馬芬、三振對手蒜味巴掌麵包、骰到六可可馬芬及1.25L 大可樂，售價799元（優惠代碼：831116），各店售完為止。加碼外帶大披薩買1送1，再送大可樂（優惠代碼：131169）。

★必勝客
必勝客至3月17日前有多款應援優惠套餐，包括指定套餐免費送可樂再送應援加油棒、指定大比薩外帶199元起、巧克力QQ球買1送1等。

●指定套餐免費送可樂
1. 外帶買大送大／外送買大送小再送1瓶1.25L可樂，再送「必勝加油棒」
2. 3個大比薩再送1瓶1.25L可樂888元起

●丸勝日韓套餐666元：1個大比薩+2款副食+飲料，加碼送「必勝宮帽」1頂，送完為止
1. 大比薩口味5選1：丸勝日式章魚燒、韓風醬烤雪花牛、韓式泡菜豬五花、炙燒明太子嫩雞、日式照燒雞
2. 第一款副食6選1：黃金雞柳條8條、德國芝心腸6個、黃金雞軟骨、黃金和風鱈魚塊10塊、厚燒醬烤2腿2排、BBQ烤雞4翅4腿
3. 第二款副食4選1：薯金幣大份、酥炸嫩雞球、酥炸杏鮑菇、巧克力QQ球5顆
4. 1.25L飲料3選1：可樂、七喜、原萃

●指定日韓風味比薩半價（PK APP限定）
1. 丸勝日式章魚燒大比薩單點半價420元
2. 韓風醬烤雪花牛大比薩單點半價395元

●必勝紅不讓大套餐1010元起：2個大比薩+2款副食+1瓶飲料
1. 2個大比薩全口味任選，超過620元須加價
2. 副食6選2：厚燒醬烤2腿2排、 BBQ烤雞4翅4腿、德國芝心腸6個、黃金和風鱈魚塊10塊、黃金雞柳條8條、黃金雞軟骨
3. 1.25L飲料3選1：可樂、七喜、原萃

●一公尺派對盒好運醬淋1688元：3個方形比薩+8款副食+4款沾醬與佐料
1. 3款方形帕瑪森鬆厚比薩任選口味
2. 8款副食：BBQ烤雞、德國芝心腸、黃金雞柳條、黃金和風鱈魚塊、黃金雞軟骨、薯金幣、酥炸杏鮑菇、巧克力QQ球
3. 4款沾醬與佐料：明太子醬、義式白醬、切達起司醬、酥香脆粒

●個人比薩買2送1特價230元起
1. 個人比薩口味12選2：義式手工薄比薩-五重起司蒜香雞、義式手工薄比薩-韓式雙醬雪花牛、義式手工薄比薩-松露白醬海鮮、千島海鮮、丸勝章魚燒、經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花、鐵板雙牛、超級總匯、超級夏威夷、炙燒明太子嫩雞、彩蔬鮮菇
2. 再送一款口味5選1：彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷、四小福、日式照燒雞

●平日外帶大比薩199元：優惠碼94199

●平日外帶大比薩299元：優惠碼94299

●周末外帶單點大比薩半價：優惠碼94555

●巧克力QQ球5顆：3月3日至9日買1送1、3月10至17日第2份半價

★拿坡里
拿坡里3月20日前推「大披薩特價199元」，不限口味選擇，加價100元則開放升級新品披薩，包括開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。

另推「6塊炸雞／烤雞特價199元」，其中炸雞可加價30元升級為炸雞腿，還有「經典蛋塔特價199元」。以上優惠內用、外帶皆適用。

★bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN至3月31日前祭出「挺台灣！強棒出擊超值優惠」，「棒球打氣餐」內含去骨炸雞6塊、調味雞翅（2隻3節翅）與汽水1罐，加碼送「甜心QQ球」1份，特價299元。

還有「+1元多1件」、「買就送」與「超值加點」等優惠，其中平日（一至五）限定「去骨炸雞雙拼餐」享加1元多1份，現省586元，假日（六日）則推第2件半價；另外像是可樂、甜心QQ球、炸地瓜薯條等也同享+1元多1件。

此外也集結多款套餐組合，包括199元個人餐、328元升級版套餐，到3人共享的同樂餐969元都有。凡至bb.q CHICKEN 門市內用或外帶出示優惠券圖示即可享優惠，使用次數不限。

▲▼bb.q CHICKEN推棒球應援優惠。（圖／業者提供）

▲優惠券不限使用次數。※點圖放大

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／再度挨轟！　台灣0比3落後
快訊／張奕化解滿壘危機！　台灣6局0比2落後
大聯盟專家「預測WBC名次」...中華隊止步小組賽
快訊／陳傑憲被球砸中退場！
快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！
台灣「美女軍團」東京大巨蛋應援！　日網暴動了
快訊／挨轟2分砲！　台灣0比2落後

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

量販店草莓百元有找！高麗菜1顆29元、山茼蒿「買1送1」　

年後飲控纖喝先贏！統一陽光高纖系列卡位餐前黃金期

超商連續5天「買1送1」懶人包　咖啡最低23元起

挖寶天堂+1東森廣場北車Hobby OFF 3／5開賣　公仔、卡牌收藏家快衝

iPhone 17e預購　電商祭刷卡回饋、舊機折抵方案搶攻換機潮

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸　同步推生甜甜圈、千層蛋糕

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

量販店草莓百元有找！高麗菜1顆29元、山茼蒿「買1送1」　

年後飲控纖喝先贏！統一陽光高纖系列卡位餐前黃金期

超商連續5天「買1送1」懶人包　咖啡最低23元起

挖寶天堂+1東森廣場北車Hobby OFF 3／5開賣　公仔、卡牌收藏家快衝

iPhone 17e預購　電商祭刷卡回饋、舊機折抵方案搶攻換機潮

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸　同步推生甜甜圈、千層蛋糕

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

花東出「鏟」幸福圓滿謝幕！4個月帶動800萬消費　汽車得主揭曉

高議員初選生變！前鎮小港現任落馬　「1老2新」牽動派系版圖

平日白天照樣爆量收看　Netflix播WBC局間插廣告引熱議

不斷更新／澳洲狀元郎炸裂！張奕7局下挨轟台灣0比3落後

趕快逆轉！WBC彰化送800肉圓　阿璋霸氣喊：贏澳1分加碼100顆

民進黨高雄大崗山初選出爐　2老將1新人出線

陸全國人大會議開幕　破百人缺席！113人創近10年新高

出電梯瞬間「梯廂突然暴衝往上」　男差點被夾成肉餅驚險畫面曝

土耳其遭伊朗報復　美國務卿盧比歐警告：攻擊北約「不可原諒」

美太空部隊立功！2大武器「搶先摧毀伊朗飛彈」　網戰癱瘓雷達網

【抱小孩洗手救星】感應水龍頭「靠1招」狂流水 大票人讚爆：太實用

消費熱門新聞

超商連續5天「買1送1」懶人包　咖啡最低23元起

不用求代購！紐約曼哈頓瘋排的健髮神物「Dr.Groot」升級版回歸好市多　網喊：手速要快！

挖寶天堂+1北車Hobby OFF開賣

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級　同步推10款甜點麵包

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

量販店草莓百元有找！高麗菜1顆29元、山茼蒿「買1送1」

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

超商隱藏版搭配掀話題！萊爾富公開「10大創意組合」

7-11取貨抽購物金「最多71元」

年後飲控纖喝先贏！統一陽光高纖系列卡位餐前黃金期

iPhone 17e預購　電商祭刷卡回饋、舊機折抵方案

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

寶可夢SuperCard悠遊卡　皮卡丘、伊布首波亮相

更多熱門

相關新聞

東京巨蛋變台灣主場！球迷氣勢驚人

東京巨蛋變台灣主場！球迷氣勢驚人

記者王真魚／日本東京報導 第6屆世界棒球經典賽（WBC）5日在東京巨蛋點燃戰火，中華隊首戰對上澳洲。東京巨蛋湧入大批台灣球迷，身穿「Team Taiwan」球衣、手持國旗的人潮把整個場外染成一片紅藍白，形成「人山人海」的壯觀景象，不少球迷直呼，「真的像把台北大巨蛋搬到東京。」 本屆經典賽中華隊分在東京巨蛋C組預賽，吸引大量台灣球迷跨海應援。比賽日上午開始，東京巨蛋外已可見成群結隊的球迷聚集，許多人穿著中華隊球衣或披著國旗拍照打卡，高喊「台灣隊加油」，氣氛相當熱烈。隨著開賽時間接近，人潮持續湧入，整

大聯盟專家預測WBC名次...中華隊止步小組賽

大聯盟專家預測WBC名次...中華隊止步小組賽

台灣球迷嗨翻！東京巨蛋「吹起小號」撼日媒

台灣球迷嗨翻！東京巨蛋「吹起小號」撼日媒

王品麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史

王品麻辣鍋吃到飽「向辣」走入歷史

張政禹ALL IN登場！東京巨蛋響起歡呼

張政禹ALL IN登場！東京巨蛋響起歡呼

關鍵字：

美食情報美食雲WBC棒球中華隊優惠速食

讀者迴響

熱門新聞

宋晟睿草上飛美技！台灣0比2澳洲

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

最情緒化星座Top 3！

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

486先生曝公司困境：只能硬撐

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面