社會 社會焦點 保障人權

不滿工作分配！前員工酒後持刀找老闆理論　遭眾人合力壓制送辦

記者吳世龍／高雄報導

高雄市楠梓區於本月3日晚間發生一起建築工地職場糾紛演變成的持刀恐嚇案。一名曾從事建築工作的謝姓男子，疑因不滿前老闆對工地任務的指派，離職一個月後仍難平心中怒火，竟在酒後持水果刀前往前雇主住處兼宿舍尋仇。所幸在場的前同事與老闆，合力將其壓制，警方隨後到場將人移送法辦。

▲▼工人謝男酒後持刀跑到前雇主的住處兼員工宿舍叫囂理論，反正壓制在地。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲謝男酒後持刀跑到前雇主的住處兼員工宿舍叫囂理論，反正壓制在地。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

楠梓警分局於3日19時許接獲民眾報案，指稱楠梓西巷一處民宅發生持刀威脅事件。警方趕抵現場時，持刀者已被現場民眾合力制伏。經初步了解，這起衝突源於一場建築工地的職務糾紛。40歲的賴姓男子為工地老闆，並承租該處民宅作為自己與旗下建築工人的宿舍；而25歲的謝姓男子則是賴男的前員工，因
謝男與賴男對「工地工作內容」的認知不同，已於一個多月前遭遣散離職。

▲▼工人謝男酒後持刀跑到前雇主的住處兼員工宿舍叫囂理論，反正壓制在地。（圖／記者吳世龍翻攝）

事發當晚，謝男在飲酒後情緒失控，竟攜帶水果刀前往該宿舍找賴男理論。謝男抵達後情緒激動，不斷揮舞銳器叫囂，當時在場的老闆賴男與其他前同事見狀，趁謝男不備之際合力上前奪刀並將其壓制在地。

警方隨後依現行犯將謝男帶回偵辦。謝男向警方坦承因對先前工地的派工安排感到不滿，才會酒後失控。全案於警詢後，依恐嚇罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。

03/03 全台詐欺最新數據

