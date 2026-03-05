買1瓶抽iPhone 17！　台塩海洋鹼性離子水推「質感．好水」活動

▲台塩海洋鹼性離子水推出「質感．好水 月月抽 iPhone」活動，總獎項價值突破千萬元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣瓶裝水領航品牌「台塩海洋鹼性離子水」宣布推出年度大型回饋活動「質感．好水 月月抽 iPhone」正式起跑，台鹽董事長丁彥哲表示，面對競爭激烈的瓶裝水市場，台鹽選擇不打價格戰，而是透過實質回饋感謝消費者支持，今年更首度結合「遊戲化機制」與品牌美學，讓消費者在日常補水之餘，也能享受互動樂趣，整體獎項總價值突破千萬元。

台鹽指出，此次活動主打「買一瓶水享三重中獎機會」的高CP值玩法，即日起至9月30日止，凡購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水並憑發票登錄活動網站，即可同步參加「即時轉盤」、「積分爭霸戰」以及最受矚目的iPhone 17「月月抽」活動。

其中「即時轉盤」主打即登錄、即抽獎，民眾完成發票登錄後即可轉動轉盤，獎品包含台塩海洋鹼性離子水850ml一箱等好禮；而「積分爭霸戰」則導入動態排名機制，讓喝水也充滿遊戲感，每張發票可累積1點，若購買整箱產品輸入序號更可一次增加10點，鼓勵支持者挑戰全台積分排行榜。

台鹽表示，活動將提供豐富回饋，積分排名前20名可獲贈5箱台塩海洋鹼性離子水，全台積分冠軍更可加碼抱走5000元現金，讓消費者買得越多、累積越多，也能獲得更實在的回饋。

最受關注的「月月抽」活動則推出夢幻頭獎iPhone 17（256GB），並搭配萬元現金、台塩海洋鹼性離子水10箱、illy咖啡禮盒等多樣質感好禮。對於箱購族群，臺鹽也特別設計「幸運捷徑」，每箱附贈「刮刮卡＋序號」二合一卡，除可額外獲得30次抽獎機會外，還有機會即刮即中「好水再來一箱」或500元台塩線上購購物金，大幅提升中獎機率。

台鹽公司指出，台塩海洋鹼性離子水上市已超過20年，憑藉獨特製程與熟水口感，長年穩居市場熱銷品牌之一，也成為許多消費者心中的好水首選。臺鹽始終堅持以品質為核心價值，此次規劃長達7個月的抽獎活動，正是希望以優質產品與豐富回饋，吸引更多重視生活品質的消費者。

近年台鹽也持續拓展品牌生活美學版圖，從與台灣高鐵、圓山大飯店合作聯名，到推出藝術家限量設計瓶，逐步將產品力轉化為品牌力。延續這股美學基因，本次活動同步推出850ml專屬設計瓶標，以簡潔洗鍊的視覺語彙搭配流暢水波紋設計，傳遞純淨且現代感的飲水美學，讓喝水也能成為日常生活中的一種品味儀式。



台鹽表示，誠摯邀請全台消費者一起喝好水、抽好禮，共同響應質感飲水生活。更多活動資訊可至活動官網查詢，或撥打客服專線0800-230990洽詢。