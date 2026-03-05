　
    • 　
>
政治

快訊／綠高雄議員「6搶3」激戰區初選出爐　前空服員黃敬雅出線

▲▼高雄市民進黨黨部。（圖／記者賴文萱攝）

▲民進黨高雄市黨部。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市議員初選民調登場，共有第3、6、9、10、11等5選區將以民調定勝負，其中前鎮、小港「6搶3」激戰區歷經2天民調，今（5）日結果出爐，通過初選民調者為現任議員鄭光峰、新人吳昱鋒及黃敬雅。另外，今日也將展開鳳山區民調，預計明中午前揭曉。

這場黨內選戰被視為「高雄市長初選延長賽」，派系較勁意味濃厚，在5天內共計42人登記，爭取34席提名。其中，第10選區前鎮、小港區「6搶3」是這次選戰最激烈的區域，該區應選7席、提名3席（含一席婦保），由現任議員鄭光峰、黃彥毓，對戰新人吳昱鋒、林浤澤、黃敬雅（女）、黃雍琇（女）。

▲▼前復興空姐黃敬雅領表參選高雄前鎮小港議員。（圖／翻攝臉書／黃敬雅）

▲前復興空服員黃敬雅領表參選高雄前鎮小港議員，通過初選出線。（圖／翻攝臉書／黃敬雅）

不過，該區因樣本數不足，繼續2日民調後，今日結果正式出爐，民調數字依序為鄭光峰0.2592、吳昱鋒0.2202、黃彥毓0.1999、林浤澤0.1412、黃敬雅0.1017、黃雍琇0.0779。該區提名3席，含單一性別保障一席，最終通過初選民調者為鄭光峰、吳昱鋒、黃敬雅。詳細提名公告以中央黨部為主。

事實上，在初選前夕，前鎮、小港區參選人林浤澤，遭爆涉嫌詐領保險金理賠，雖他發聲澄清，強調傳言與事實有落差，但最後仍未通過初選。另外，現任議員黃彥毓這次意外未通過初選，也成為現任議員首位落馬。

▲▼ 高雄市議員初選激戰！提名登記名單一覽 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員初選激戰！提名登記名單一覽。（圖／記者賴文萱翻攝）

03/03 全台詐欺最新數據

397 1 5795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／再度挨轟！　台灣0比3落後
快訊／張奕化解滿壘危機！　台灣6局0比2落後
大聯盟專家「預測WBC名次」...中華隊止步小組賽
快訊／陳傑憲被球砸中退場！
快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！
台灣「美女軍團」東京大巨蛋應援！　日網暴動了
快訊／挨轟2分砲！　台灣0比2落後

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高雄選情議員初選民調結果張耀中派系鬥爭

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

