免片酬！AI「真人」短劇崛起　業界憂：真人演員恐有被取代風險

記者廖翊慈／綜合報導

「完全看不出來是AI做的人物」、「AI演員都有情緒了，太恐怖」……，近期多部中國AI「真人」微短劇接連上線，逼真的虛擬演員與自然表演，讓不少觀眾感到震驚，也引發外界討論，真人演員是否將受到衝擊。

▲AI「真人」短劇。（圖／翻攝自微博，下同）

據《紅星新聞》報導，DataEye最新數據顯示，AI「真人」微短劇《苞米地後的新生》等作品播放量已突破5000萬。這類作品透過人工智慧生成角色形象與表演，畫面呈現介於傳統真人劇與AI動畫之間，不僅模擬真人外貌，連表情與鏡頭語言也高度還原。

過去一段時間，《斬仙台AI真人版》、《嫡女泣血，母親掀翻帝王家》等AI短劇也曾創下亮眼成績，其中有作品上線6天播放量破億，累計播放量超過1.5億。隨著AI模型持續升級，虛擬演員逐漸擺脫早期「面癱」問題，一些作品中角色的皺眉、眼神變化甚至落淚等微表情都相當自然，不少觀眾直言若未特別提示，很難察覺角色其實由AI生成。

報導指出，目前AI「真人」微短劇產業已逐步走向規模化發展。在製作端，AI可參與劇本撰寫、分鏡生成、角色建模等環節，一分鐘內容的製作成本僅需數百元，製作週期也比真人短劇縮短約80%。

不過，AI的快速發展也讓影視從業者開始擔憂。資深經紀人楊楊表示，AI生成的演員在外貌與情緒表現上已接近真人，而微短劇產業本就強調降低成本、提高效率，未來若AI大量應用，部分製作公司可能會減少真人演員的使用。

演員艾伶則指出，目前AI「真人」微短劇雖然整體效果逼真，但細看仍可發現表情銜接與細微動作存在不自然之處。儘管如此，她坦言AI帶來的衝擊確實存在，「對我們演員來說影響肯定有」，近半年拍攝工作量已有減少趨勢，業界也普遍開始關注AI可能改變影視產業生態。