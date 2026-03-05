　
大陸 大陸焦點 特派現場

免片酬！AI「真人」短劇崛起　業界憂：真人演員恐有被取代風險

記者廖翊慈／綜合報導

「完全看不出來是AI做的人物」、「AI演員都有情緒了，太恐怖」……，近期多部中國AI「真人」微短劇接連上線，逼真的虛擬演員與自然表演，讓不少觀眾感到震驚，也引發外界討論，真人演員是否將受到衝擊。

▲AI「真人」短劇。（圖／翻攝自微博，下同）

▲AI「真人」短劇。（圖／翻攝自微博，下同）

據《紅星新聞》報導，DataEye最新數據顯示，AI「真人」微短劇《苞米地後的新生》等作品播放量已突破5000萬。這類作品透過人工智慧生成角色形象與表演，畫面呈現介於傳統真人劇與AI動畫之間，不僅模擬真人外貌，連表情與鏡頭語言也高度還原。

▲▼AI「真人」微短劇爆發。（圖／翻攝自微博）

▲▼AI「真人」微短劇爆發。（圖／翻攝自微博）

過去一段時間，《斬仙台AI真人版》、《嫡女泣血，母親掀翻帝王家》等AI短劇也曾創下亮眼成績，其中有作品上線6天播放量破億，累計播放量超過1.5億。隨著AI模型持續升級，虛擬演員逐漸擺脫早期「面癱」問題，一些作品中角色的皺眉、眼神變化甚至落淚等微表情都相當自然，不少觀眾直言若未特別提示，很難察覺角色其實由AI生成。

報導指出，目前AI「真人」微短劇產業已逐步走向規模化發展。在製作端，AI可參與劇本撰寫、分鏡生成、角色建模等環節，一分鐘內容的製作成本僅需數百元，製作週期也比真人短劇縮短約80%。

▲▼AI「真人」微短劇爆發。（圖／翻攝自微博）

▲▼AI「真人」微短劇爆發。（圖／翻攝自微博）

▲▼AI「真人」微短劇爆發。（圖／翻攝自微博）

不過，AI的快速發展也讓影視從業者開始擔憂。資深經紀人楊楊表示，AI生成的演員在外貌與情緒表現上已接近真人，而微短劇產業本就強調降低成本、提高效率，未來若AI大量應用，部分製作公司可能會減少真人演員的使用。

演員艾伶則指出，目前AI「真人」微短劇雖然整體效果逼真，但細看仍可發現表情銜接與細微動作存在不自然之處。儘管如此，她坦言AI帶來的衝擊確實存在，「對我們演員來說影響肯定有」，近半年拍攝工作量已有減少趨勢，業界也普遍開始關注AI可能改變影視產業生態。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸全國人大會議開幕　破百人缺席！113人創近10年新高

免片酬！AI「真人」短劇崛起　業界憂：真人演員恐有被取代風險

2026兩會／高於我國防預算9倍！陸軍費1.9兆人民幣增長7% 　連11年個位數

陸「十五五」開局年　李強：2035年人均GDP要比2020年「翻一番」

陸今年維持4%左右高赤字率　實施更積極財政政策

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

快訊／陸2026年經濟增長目標「4.5%至5%」　較去年略下修

王毅同沙烏地、阿聯外長通話：將派中東問題特使赴地區國家斡旋

2026兩會／「總不能空喊和平」　楊毅周：要以實際行動維護兩岸關係

單日1g跌230元！陸多個品牌金飾價格下跌　買家嘆：今年怎麼了

關鍵字：

AI短劇虛擬演員人工智慧中國短劇

