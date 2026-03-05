　
政大碩士入學考題遭控「和補習班雷同」　校方：未影響公平性

▲▼政大校門口。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大會計系碩士班考題遭質疑洩題，校方表示，經過審查後不構成抄襲。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政治大學在2月初舉行碩士班考試，但卻有網友爆料，會計所題目和補習班考題，「除數字有不同，剩下敘述都相同」，質疑可能洩題。政大今（5日）發表聲明，指經過審查委員進行獨立審閱與比對分析，不足以構成抄襲，未達影響考試公平性或招生結果正當性程度，現階段尚無任何客觀證據，顯示存在試題洩漏或不當資訊流通情事。

一名網友在Dcard以「115政大研究所與補習班模考相似度請益」為題PO文，指出有朋友認為這次政大研究所會計所筆試考題，和補習班模擬考題型十分類似，更表示兩份考題「比較像是已經提前知道會出什麼題目」，讓原PO越看越毛。

原PO文者表示經過對比2份考題後，「除了數字有不同，其餘敘述都相同」，讓他質疑恐有洩題嫌疑，甚至有爭議的考題，占了100分當中的一半，讓原PO認為，面對不公平考試，想上政大會研所恐怕得要明年重考。

對於外界質疑，政大發表聲明，指經過啟動專業審查機制，四位委員意見一致認定，尚不足以構成抄襲、拼貼或不當資訊流通，未達影響考試公平性或招生結果正當性程度，僅以題型或參數相近即推定違規，無論於學術判準或法律標準上，均難以成立。


政大聲明內容如下：

回應外界針對本校115學年度碩士班會計研究所入學考試之疑義
一、本校各項招生考試之命題、製題等相關試務作業，均依相關規範及保密程序辦理，並採最高機密標準執行，相關流程具完整行政紀錄可供查核。
二、針對檢舉人所指稱之「會計學」試題與某補習班模擬試題高度重合情形，本校業已啟動專業審查機制，由四位具中級會計學專業背景之審查委員（含2位校內及2位校外委員）進行獨立審閱與比對分析。
三、經審慎評估後，四位委員意見一致認定：
(一) 本次試題具備明確鑑別度與評量功能；
(二) 部分題型或概念之相似性，屬於該專業科目常見命題範圍內之合理重疊；
(三) 尚不足以構成抄襲、拼貼或不當資訊流通之認定；
(四) 未達影響考試公平性或招生結果正當性之程度。
四、上開專業判斷係基於實質內容比對與命題邏輯分析所得結論。現階段尚無任何客觀證據顯示存在試題洩漏或不當資訊流通情事。僅以題型或參數相近即推定違規，無論於學術判準或法律標準上，均難以成立。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

政大碩士入學考題遭控「和補習班雷同」　校方：未影響公平性

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

