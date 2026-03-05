　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／17歲少女控遭性侵輕生案再議　麥當勞前主管獲不起訴

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲麥當勞少女指控遭李姓主管性侵，李男再獲不起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

北市一名17歲少女生前控訴任職麥當勞期間，遭男主管多次性侵與猥褻，進而罹患憂鬱症、最終走上絕路，母親悲痛提告後士林地檢署以罪證不足不起訴。家屬聲請再議後，高等檢察署認定偵查不完備發回續查，士林地檢署偵查終結，今（5）日仍作出不起訴處分。

本案起源於台北市一名少女於2024年11月跳河輕生，悲痛的母親於2024年12月14日於Threads平台發文，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥當勞的前主管以排班權利對她性侵」母親指稱，家中經濟不好，女兒16歲時就在離家500公尺外的麥當勞打工。但打工期間卻遭主管以排班權力為手段，持續性騷甚至性侵。

▲▼麥當勞少女 媽媽 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲少女母親(左二)父親(左三)。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

母親在文中寫下：「女兒什麼都不敢說，自己偷偷去看醫生，她才16、17歲，那個人竟然下得了手。」她表示，小羽後來終於辭職、鼓起勇氣報警，並向公司提出性騷擾申訴，但公司除了快速開除對方，「對我們就沒有任何交代或慰問。」

根據小羽母親陳述與公開資料，小羽於2022年8月進入麥當勞工作，2024年2月20日提出離職。她在3月3日向警方報案，指控遭李姓主管性侵，並於3月25日向公司提出性騷擾申訴。由於性侵屬刑事偵查範疇，公司僅能依《性別平等工作法》處理性騷擾部分，最後李男也在2024年5月間遭公司開除。

▲▼麥當勞女孩案 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲17歲少女控遭麥當勞主管性侵案去年再開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

至於李男涉嫌性侵的刑案部分，經由士林地檢署分案調查後，檢察官傳喚小羽到案，小羽一開始說遭性侵6次，之後又改口稱被性侵10次，前後供詞不一。此外，李男也在檢察官面前聲稱曾與小羽短暫交往，但分手後仍為朋友，甚至小羽之後另交新男友後，李男也與小羽間仍有聯繫。李男出示通話紀錄，檢方不覺得其間有任何違反意願的對話。另外檢方也傳喚其他證人訊問，最後檢方認為李男未涉有任何妨害性自主的犯行，依罪嫌不足做出不起訴處分。

小羽家人不服，向高等檢察署提出再議。高檢署收案後，認為士林地檢署偵辦本案仍有疑點需要釐清，全案仍有調查必要，因此撤銷士林地檢署對李男的不起訴處分，發回士林地檢署重新偵辦。士林地檢署偵查終結，今日仍作出不起訴處分。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

教召不肯出操！天兵出營買早餐還躲寢室休息　長官找憲兵逮人

無照騎機車「雙載硬走快車道」台南猴被攔　最高可罰3萬6

超罕見！澎湖山水上帝廟驚見「立筊」　信眾喜獲1錢黃金龜　

半夜躲雞寮製毒！警上門他嚇到大叫「有鬼」　無膽師徒落網

買漁船懷疑遭坑400萬！水產老闆討錢不成...持雙槍開轟險奪命

太子集團9被告力爭交保！他竟稱「想回家養烏龜」　法官當庭傻眼

新竹驚見紅衣女孩被綁電線桿！好心路人報警解救…竟是姑姑下手

台南泳池輕鋼架突從5米高天花板砸下　5歲童小腿割傷...緊急送醫

專挑ATM出鈔口尿尿　台北男被判刑3個月

太子集團驚人薪資曝光！操盤手月領31萬　負責人喊「只是打工仔」

拉兒媳親妹進房...埋頭猛吸！內褲驗出DNA　台男喊：口水滴到啦

同婚女偷吃送貨員「懷孕產子」！正宮怒告

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

花蓮定置漁網發現15米死亡鬚鯨　極具研究價值

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

太子集團特助月薪19萬　專責搞定高層來台極樂之夜

太子集團王昱棠願150萬交保　法官狐疑：台幣還美金

即／17歲少女控遭性侵輕生　速食店前主管不起訴

人妻軍官帶同袍「前夫家激戰」　監視器拍到肉肉片

快訊／太子集團9在押被告全交保

吮指所長羞辱式對話曝光　要下屬去特教學校上課

橫行彰化偷拍213謎片　僅1女提告讓他躲牢獄之災

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

