快訊／17歲少女控遭性侵輕生案再議　麥當勞前主管獲不起訴

▲麥當勞少女指控遭李姓主管性侵，李男再獲不起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

北市一名17歲少女生前控訴任職麥當勞期間，遭男主管多次性侵與猥褻，進而罹患憂鬱症、最終走上絕路，母親悲痛提告後士林地檢署以罪證不足不起訴。家屬聲請再議後，高等檢察署認定偵查不完備發回續查，士林地檢署偵查終結，今（5）日仍作出不起訴處分。

本案起源於台北市一名少女於2024年11月跳河輕生，悲痛的母親於2024年12月14日於Threads平台發文，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥當勞的前主管以排班權利對她性侵」母親指稱，家中經濟不好，女兒16歲時就在離家500公尺外的麥當勞打工。但打工期間卻遭主管以排班權力為手段，持續性騷甚至性侵。

▲少女母親(左二)父親(左三)。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

母親在文中寫下：「女兒什麼都不敢說，自己偷偷去看醫生，她才16、17歲，那個人竟然下得了手。」她表示，小羽後來終於辭職、鼓起勇氣報警，並向公司提出性騷擾申訴，但公司除了快速開除對方，「對我們就沒有任何交代或慰問。」

根據小羽母親陳述與公開資料，小羽於2022年8月進入麥當勞工作，2024年2月20日提出離職。她在3月3日向警方報案，指控遭李姓主管性侵，並於3月25日向公司提出性騷擾申訴。由於性侵屬刑事偵查範疇，公司僅能依《性別平等工作法》處理性騷擾部分，最後李男也在2024年5月間遭公司開除。

▲17歲少女控遭麥當勞主管性侵案去年再開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

至於李男涉嫌性侵的刑案部分，經由士林地檢署分案調查後，檢察官傳喚小羽到案，小羽一開始說遭性侵6次，之後又改口稱被性侵10次，前後供詞不一。此外，李男也在檢察官面前聲稱曾與小羽短暫交往，但分手後仍為朋友，甚至小羽之後另交新男友後，李男也與小羽間仍有聯繫。李男出示通話紀錄，檢方不覺得其間有任何違反意願的對話。另外檢方也傳喚其他證人訊問，最後檢方認為李男未涉有任何妨害性自主的犯行，依罪嫌不足做出不起訴處分。

小羽家人不服，向高等檢察署提出再議。高檢署收案後，認為士林地檢署偵辦本案仍有疑點需要釐清，全案仍有調查必要，因此撤銷士林地檢署對李男的不起訴處分，發回士林地檢署重新偵辦。士林地檢署偵查終結，今日仍作出不起訴處分。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995