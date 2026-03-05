新北議員財報曝！議長蔣根煌債務暴增3億　藍營「土地公」背債45億

▲新北市議長蔣根煌（中）。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

最新一期廉政專刊出爐，監察院今（5）日公布部分台北市議員、新北市議員財產申報資料，其中新北市議會議長蔣根煌存款5885萬、較去年申報增長3千萬，債務高達4億2217萬，主要用於週轉金、購置不動產。另外，「土地王」副議長陳鴻源身家30多億，名下多達396筆土地，光是存款就高達1億7090萬元，投資多家建設公司7億2658萬，但也有45億6600萬的債務，用於購地連保人、週轉金等。

根據財產申報，蔣根煌名下有8筆土地、8筆建物，分布在汐止、雙溪、新店、新莊一帶，還有一輛價值百萬的INFINITI汽車，存款5885萬9403元、較上次申報增長3千萬、股票總值891萬1950元、38筆保險，另外債務高達4億2217萬2113元，主要用於週轉金、購置不動產等。

新北副議長陳鴻源身家驚人，名下有396筆土地、35筆建物、一輛Mercedes-Benz，存款高達1億7090萬9648元，股票總值337萬5250元、基金349萬4488元，金融投資商品總值5227萬3300元，另有15筆保險。此外，因股東往來，陳鴻源累積高達25億4703萬4306元的債權。

陳鴻源債務部分，包含購地連保人、週轉金等，高達45億6600萬元，另有事業投資高達7億2658萬1710元，包含多家建設公司。