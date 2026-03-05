出電梯瞬間「梯廂突然暴衝往上」　男差點被夾成肉餅驚險畫面曝

▲男子差點被電梯夾死。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度古加拉特邦一處公寓發生驚險的一幕，一名搭乘電梯的男子正要走出電梯時，電梯突然迅速往上移動，差點把他整個人夾在電梯和樓層之間的縫隙中，險些喪命。

電梯門開瞬間暴衝 男子驚險逃死劫

事件3日發生在古加拉特邦瓦爾薩德(Valsad) Sardar Heights社區大樓電梯中，監視器畫面拍到，一名住在9樓的男子進入電梯後，按了前往1樓的按鈕，接著便把頭倚靠在電梯門上。

(Viewer discretion advised)

A man had a split-second escape on March 3, 2026, when a housing society lift suddenly shot up while he was stepping out in Sabarmati Building, Valsad’s Sardar Heights Gujarat Housing Board.



The incident was captured on the lift’s CCTV camera. The… pic.twitter.com/W18w1g4HOY — Mid Day (@mid_day) March 4, 2026

電梯抵達1樓開門，男子正準備要離開電梯時，電梯突然瞬間往上升，差點把他夾在電梯和樓層之間的縫隙中，幸好他及時滑出電梯逃脫，差一點就有可能喪命。

男子因為頭部撞到電梯，只受了輕傷，接受治療後已無大礙。技術人員後來抵達現場檢查，初步調查發現，事故可能與電梯驅動系統故障有關，目前該電梯已經暫停使用，未來幾天將對所有電梯進行全面檢查與維修。