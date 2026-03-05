　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸今年維持4%左右高赤字率　實施更積極財政政策

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕,李強,習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

▲十四屆全國人大會議開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

記者蔡紹堅、陳冠宇／北京－台北報導

中國大陸第十四屆全國人大四次會議5日上午召開，據大陸國務院提出的「政府工作報告」，今年的財政預算赤字率擬按4%左右安排。去年，大陸赤字率按4%左右安排，高於前一年的3%，也是30多年來最高的水平。

根據報告，大陸今年將繼續實施更加積極的財政政策，赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89兆元，比上年增加2300億元。一般公共預算支出規模將首次達到30兆元，比上年增加約1.27兆元。

報告提到，擬發行超長期特別國債1.3兆元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。擬發行特別國債3000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券4.4兆元，完善專項債券項目負面清單管理和自審自發試點，重點支持建設重大項目、置換隱性債務、消化政府拖欠賬款等。

▼大陸國務院總理李強。

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕,李強,習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

報告指出，今年財政支出繼續保持相當規模，要持續用力優化支出結構，更加註重支持提振消費、投資於人、保障民生等方面，提高財政資金使用效益。中央財政增加對地方財力性轉移支付規模，開展整合統籌使用轉移支付資金試點，增強地方自主財力和統籌能力。

報告提到，今年將壓實分級保障主體責任，兜牢基層「三保」底線。各級政府要更好「當家理財」，建立健全增收節支機制，積極盤活利用存量資源資產，嚴肅財經紀律，強化預算約束，嚴控一般性支出，堅決落實過緊日子的要求，務必把省下來的每一分錢都用到發展的關鍵點、群眾的急需處。

報告指出，今年繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

報告提到，今年將優化創新結構性貨幣政策工具，適當增加規模，完善實施方式。暢通貨幣政策傳導機制，充分發揮數據要素、知識產權等無形資產作用，強化考核評估、融資擔保、風險補償等支持措施，引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。

▼大陸國家主席習近平。

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕,李強,習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

報告指出，今年將規範信貸市場經營行為，降低融資中間費用，促進社會綜合融資成本低位運行。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。強化改革舉措與宏觀政策協同。推動高質量發展，既要政策給力，也要改革發力。

報告提到，今年要用改革的辦法打通經濟循環的卡點堵點，將政策效果轉化為經濟內生增長動能。增強宏觀政策取向一致性和有效性，將各類經濟政策和非經濟政策、存量政策和增量政策納入宏觀政策取向一致性評估，使各類政策措施同向發力，形成合力。

報告也強調，加強財政、金融、就業、產業等政策協同，深入挖掘政策結合點，創新實施工具，持續放大「組合拳」效應。健全預期管理機制，提振社會信心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊11點開打！老闆宣布「工作先放下」看轉播　網超羨慕
1勝9敗巨蛋魔咒！　中華隊拚20年首勝
今最後1天！千萬發票沒人領　消費地點曝
葉總叮嚀「台灣人都在看你」　張政禹深擁李灝宇
投注金額破1.2億！　中華隊首戰運彩最新賠率出爐
快訊／澳洲戰中華隊打線出爐！　大聯盟選秀狀元打頭陣
快訊／記憶體股滿血復活！　4檔飆漲停
中華隊先發打線「沒看到2人」！球迷疑惑：有點意外

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2026兩會／高於我國防預算9倍！陸軍費1.90兆人民幣增幅7% 　連11年個位數

陸「十五五」開局年　李強：2035年人均GDP要比2020年「翻一番」

陸今年維持4%左右高赤字率　實施更積極財政政策

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

快訊／陸2026年經濟增長目標「4.5%至5%」　較去年略下修

王毅同沙烏地、阿聯外長通話：將派中東問題特使赴地區國家斡旋

2026兩會／「總不能空喊和平」　楊毅周：要以實際行動維護兩岸關係

單日1g跌230元！陸多個品牌金飾價格下跌　買家嘆：今年怎麼了

伊朗聲稱控制荷姆茲海峽 　陸外交部：敦促各方立即停止軍事行動

4千元CCD「2年漲至1.8萬」　陸相機店老闆坦言：炒作成分高

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

2026兩會／高於我國防預算9倍！陸軍費1.90兆人民幣增幅7% 　連11年個位數

陸「十五五」開局年　李強：2035年人均GDP要比2020年「翻一番」

陸今年維持4%左右高赤字率　實施更積極財政政策

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

快訊／陸2026年經濟增長目標「4.5%至5%」　較去年略下修

王毅同沙烏地、阿聯外長通話：將派中東問題特使赴地區國家斡旋

2026兩會／「總不能空喊和平」　楊毅周：要以實際行動維護兩岸關係

單日1g跌230元！陸多個品牌金飾價格下跌　買家嘆：今年怎麼了

伊朗聲稱控制荷姆茲海峽 　陸外交部：敦促各方立即停止軍事行動

4千元CCD「2年漲至1.8萬」　陸相機店老闆坦言：炒作成分高

教召不肯出操！天兵出營買早餐還躲寢室休息　長官找憲兵逮人

WBC經典賽開打！三井、遠百花蓮大螢幕轉播　祭優惠集氣

索托兩戰6打點、卡米內羅6支6　多明尼加核彈打線衝擊WBC

台北杜鵑花季3/6開跑　2千盆繡球花盛開、木造「春日方舟」新亮相

中華隊11點開打！老闆宣布「工作先放下」讓員工看轉播　網超羨慕

許維恩確診乳癌「王家梁心疼首發聲」！　見手術傷口崩潰：偉大的女人

無照騎機車「雙載硬走快車道」台南猴被攔　最高可罰3萬6

洪申翰評「育兒減工時」淪象徵試辦　蔣萬安：逾30家企業報名了

川普通話庫德族領袖！傳武裝部隊「已攻入伊朗」　德黑蘭怒斥謊言

英特爾拚晶圓代工2027年損平　先進封裝挹注數十億美元

【結局竟是羅生門】陸加油站驚見「人肉插隊」　女卡位放大招「躺引擎蓋」

大陸熱門新聞

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

陸女孩時隔27年返水果攤曝同框照 老闆：看到自己初入社會的樣子

快訊／陸2026年經濟增長目標「4.5%至5%」

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

國泰班機起飛半小時突失壓 氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

單日1g跌230元！陸金飾價格下跌

2026兩會／「總不能空喊和平」　楊毅周：要以實際行動維護兩岸關係

王毅：將派中東問題特使赴地區國家斡旋

2026兩會／高市拒撤回「台灣有事」論　陸人大：中國人民決不允許

CCD「2年漲至1.8萬」陸業者分析爆紅原因

3餐吃辣條炸雞！陸12歲男患「大腸癌晚期」

伊朗聲稱控制荷姆茲海峽 　陸外交部：敦促各方立即停止軍事行動

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

分析／傳哈米尼之子接班機率大　宋忠平：世襲制、戰略誤判恐致孤立

更多熱門

相關新聞

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

大陸十四屆全國人大四次會議今（5）日上午在北京人民大會堂登場，大陸國務院總理李強在開幕會上作《政府工作報告》，其中涉台內容提及：「共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策」，或可預期，今年大陸將推出更多兩岸文化認同活動與吸引台灣人赴陸政策。

快訊／陸2026年經濟增長目標「4.5%至5%」

快訊／陸2026年經濟增長目標「4.5%至5%」

2026兩會／「總不能空喊和平」　楊毅周：要以實際行動維護兩岸關係

2026兩會／「總不能空喊和平」　楊毅周：要以實際行動維護兩岸關係

2026兩會／王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年活動

2026兩會／王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年活動

2026兩會／美伊衝突持續　陸暗嗆美：不能在世界上「我行我素」

2026兩會／美伊衝突持續　陸暗嗆美：不能在世界上「我行我素」

關鍵字：

赤字率赤字兩會2026兩會

讀者迴響

熱門新聞

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

最情緒化星座Top 3！

486先生曝公司困境：只能硬撐

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

台指期夜盤大漲864點！　台積電盤後最高漲到1945元

王定宇前妻臉書PO文：不哭　疑藏貓膩

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

快訊／李灝宇傷退換張政禹！

Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面