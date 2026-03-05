文化部補助1200萬推「藝出台貳十」　訪視台南淺山創生看見山區翻轉契機

▲文化部次長徐宜君率文化部團隊訪視台南淺山地方創生計畫，並與在地青年及社區團隊交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為翻轉山區發展並活化地方文化量能，由台南市立博物館攜手台灣大左鎮共融發展協會及多個在地青年、社區團隊推動的「藝出台貳十」地方創生提案，成功獲得文化部1200萬元補助。



文化部次長徐宜君近日率文化部團隊南下訪視，除實地了解計畫推動情形，也走訪由民間自主發起的左鎮燈會，顯示沿著台20線串聯的台南淺山地區，地方創生能量正逐步被點亮。

徐宜君此行由文化資源司司長陳修程等人陪同，在台南市立博物館館長何秋蓮帶領下，先後訪視市博所轄的山上花園水道博物館、玉井噍吧哖文化園區及左鎮化石園區等館舍，並與知名藝術家林昭慶、台灣大左鎮共融發展協會理事長賴政達，以及多位在地青年與社區團隊於左鎮老街交流座談，討論地方創生計畫的未來發展與永續推動方向。

何秋蓮表示，台南市立博物館所轄館舍約有八成位於淺山地區，如何在文化保存與地方發展之間找到平衡，一直是館方思考的重要課題。透過此次地方創生計畫的推動，博物館不再只是文化展示場域，而是能與社區發展相互結合、相互牽動的文化平台。她指出，唯有中央、地方政府與在地團隊共同合作，才能逐步翻轉山區人口流失與產業凋零的現況。

何秋蓮也提到，台灣大左鎮共融發展協會的成立，正是地方社區積極尋求改變的重要象徵。從文化活動、地方節慶到青年返鄉參與，皆顯示在地對於山區振興與永續發展的期待與企圖。

徐宜君表示，此次訪視看見許多青年主動整合地方資源並投入地方創生，讓她印象深刻。尤其部分青年原本在外地工作或生活，如今選擇回到家鄉投入文化與社區發展，不僅展現對土地的情感，也為地方帶來新的創意與活力，這樣的力量相當難得。她也期待「藝出台貳十」計畫未來能持續深化成果，為台南淺山地區帶來更多文化與產業的發展契機。

台南市文化局長黃雅玲指出，「藝出台貳十」地方創生提案由台南市立博物館主導規劃，並串聯淺山各區多個在地團隊，希望透過博物館的文化資源，整合社區營造與地方創生的力量，重新詮釋在地文化價值。

黃雅玲說，計畫內容除了進行田野調查、地方志撰寫等文化基礎工程，也將整理並提煉各地獨特文化特色，進一步規劃多條文化深度遊程，同時推動竹工藝等在地技藝的傳承與創新應用。未來更希望打造一處作為旅人進入淺山地區的文化入口平台，讓更多民眾能深入認識台南山區的文化故事與生活風景。

隨著地方創生計畫逐步展開，台20線沿線的玉井、左鎮、山上等淺山區域，也正透過文化、藝術與青年行動慢慢凝聚新的發展能量，為長期沉寂的山城注入新的光亮與希望。