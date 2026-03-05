　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

文化部補助1200萬推「藝出台貳十」　訪視台南淺山創生看見山區翻轉契機

▲文化部次長徐宜君率文化部團隊訪視台南淺山地方創生計畫，並與在地青年及社區團隊交流。（記者林東良翻攝，下同）

▲文化部次長徐宜君率文化部團隊訪視台南淺山地方創生計畫，並與在地青年及社區團隊交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


為翻轉山區發展並活化地方文化量能，由台南市立博物館攜手台灣大左鎮共融發展協會及多個在地青年、社區團隊推動的「藝出台貳十」地方創生提案，成功獲得文化部1200萬元補助。


文化部次長徐宜君近日率文化部團隊南下訪視，除實地了解計畫推動情形，也走訪由民間自主發起的左鎮燈會，顯示沿著台20線串聯的台南淺山地區，地方創生能量正逐步被點亮。

▲文化部次長徐宜君率文化部團隊訪視台南淺山地方創生計畫，並與在地青年及社區團隊交流。（記者林東良翻攝，下同）

徐宜君此行由文化資源司司長陳修程等人陪同，在台南市立博物館館長何秋蓮帶領下，先後訪視市博所轄的山上花園水道博物館、玉井噍吧哖文化園區及左鎮化石園區等館舍，並與知名藝術家林昭慶、台灣大左鎮共融發展協會理事長賴政達，以及多位在地青年與社區團隊於左鎮老街交流座談，討論地方創生計畫的未來發展與永續推動方向。

何秋蓮表示，台南市立博物館所轄館舍約有八成位於淺山地區，如何在文化保存與地方發展之間找到平衡，一直是館方思考的重要課題。透過此次地方創生計畫的推動，博物館不再只是文化展示場域，而是能與社區發展相互結合、相互牽動的文化平台。她指出，唯有中央、地方政府與在地團隊共同合作，才能逐步翻轉山區人口流失與產業凋零的現況。

何秋蓮也提到，台灣大左鎮共融發展協會的成立，正是地方社區積極尋求改變的重要象徵。從文化活動、地方節慶到青年返鄉參與，皆顯示在地對於山區振興與永續發展的期待與企圖。

▲文化部次長徐宜君率文化部團隊訪視台南淺山地方創生計畫，並與在地青年及社區團隊交流。（記者林東良翻攝，下同）

徐宜君表示，此次訪視看見許多青年主動整合地方資源並投入地方創生，讓她印象深刻。尤其部分青年原本在外地工作或生活，如今選擇回到家鄉投入文化與社區發展，不僅展現對土地的情感，也為地方帶來新的創意與活力，這樣的力量相當難得。她也期待「藝出台貳十」計畫未來能持續深化成果，為台南淺山地區帶來更多文化與產業的發展契機。

台南市文化局長黃雅玲指出，「藝出台貳十」地方創生提案由台南市立博物館主導規劃，並串聯淺山各區多個在地團隊，希望透過博物館的文化資源，整合社區營造與地方創生的力量，重新詮釋在地文化價值。

黃雅玲說，計畫內容除了進行田野調查、地方志撰寫等文化基礎工程，也將整理並提煉各地獨特文化特色，進一步規劃多條文化深度遊程，同時推動竹工藝等在地技藝的傳承與創新應用。未來更希望打造一處作為旅人進入淺山地區的文化入口平台，讓更多民眾能深入認識台南山區的文化故事與生活風景。

隨著地方創生計畫逐步展開，台20線沿線的玉井、左鎮、山上等淺山區域，也正透過文化、藝術與青年行動慢慢凝聚新的發展能量，為長期沉寂的山城注入新的光亮與希望。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊11點開打！老闆宣布「工作先放下」看轉播　網超羨慕
1勝9敗巨蛋魔咒！　中華隊拚20年首勝
今最後1天！千萬發票沒人領　消費地點曝
葉總叮嚀「台灣人都在看你」　張政禹深擁李灝宇
投注金額破1.2億！　中華隊首戰運彩最新賠率出爐
快訊／澳洲戰中華隊打線出爐！　大聯盟選秀狀元打頭陣
快訊／記憶體股滿血復活！　4檔飆漲停
中華隊先發打線「沒看到2人」！球迷疑惑：有點意外

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

別讓春雷驚動您的電！台電屏東區處驚蟄宣誓 守護供電安全

打通城市動線　台中7年補齊道路橋梁建設　回家路更順暢安心

最高補助10萬元！　勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

台南仁德聯結車掉落化學桶外洩　消防人員圍堵止漏幸無人傷

買1瓶抽iPhone 17！　台塩海洋鹼性離子水推「質感．好水」活動

點燈破1萬盞創紀錄　屏東歸來慈天宮摸彩送汽車迎新年

文化部補助1200萬推「藝出台貳十」　訪視台南淺山創生看見山區翻轉契機

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男當場倒地無呼吸　高救隊緊急搶命

打造春日美學盛會 　暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

百位職人跨界的結晶　台灣燈會「藍腹鷴故事劇場」超吸睛

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

別讓春雷驚動您的電！台電屏東區處驚蟄宣誓 守護供電安全

打通城市動線　台中7年補齊道路橋梁建設　回家路更順暢安心

最高補助10萬元！　勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

台南仁德聯結車掉落化學桶外洩　消防人員圍堵止漏幸無人傷

買1瓶抽iPhone 17！　台塩海洋鹼性離子水推「質感．好水」活動

點燈破1萬盞創紀錄　屏東歸來慈天宮摸彩送汽車迎新年

文化部補助1200萬推「藝出台貳十」　訪視台南淺山創生看見山區翻轉契機

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男當場倒地無呼吸　高救隊緊急搶命

打造春日美學盛會 　暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

百位職人跨界的結晶　台灣燈會「藍腹鷴故事劇場」超吸睛

教召不肯出操！天兵出營買早餐還躲寢室休息　長官找憲兵逮人

WBC經典賽開打！三井、遠百花蓮大螢幕轉播　祭優惠集氣

索托兩戰6打點、卡米內羅6支6　多明尼加核彈打線衝擊WBC

台北杜鵑花季3/6開跑　2千盆繡球花盛開、木造「春日方舟」新亮相

中華隊11點開打！老闆宣布「工作先放下」讓員工看轉播　網超羨慕

許維恩確診乳癌「王家梁心疼首發聲」！　見手術傷口崩潰：偉大的女人

無照騎機車「雙載硬走快車道」台南猴被攔　最高可罰3萬6

洪申翰評「育兒減工時」淪象徵試辦　蔣萬安：逾30家企業報名了

川普通話庫德族領袖！傳武裝部隊「已攻入伊朗」　德黑蘭怒斥謊言

英特爾拚晶圓代工2027年損平　先進封裝挹注數十億美元

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

地方熱門新聞

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

金門警車知法犯法「逆向違停」

暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

嘉義社規師百位職人共創「藍腹鷴故事劇場」

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

番路農會農民節表揚24位傑出青農

林保署南投分署備9000株樹苗憑發票換取

南投縣打造16處量測站+五合一設備+LINE服務健康平台

台中數位局攜手群聯電子打造落地型AI客服

解決AI資安風險　台日業者簽MOU打造「eSIM身分錢包」

獨居老翁地震受困一整夜南警破門救援挽回一命

陳嘉祥接任南投縣政府人事處長

買1瓶抽iPhone 17！台塩海洋鹼性離子水推「質感．好水」活動

從過年到元宵　西螺福興宮燈會吸120萬人

更多熱門

相關新聞

IP-PBX竄全台台南市刑大溯源斬斷詐騙話務鏈

IP-PBX竄全台台南市刑大溯源斬斷詐騙話務鏈

詐騙手法再翻新！詐欺集團近年濫用IP-PBX（網路電話交換機）技術，透過「未顯示號碼」大量撥打詐騙電話，甚至偽裝成政府機關、銀行或電信公司門號，規避國際電話警示機制，台南市警刑警大隊科技犯罪偵查隊，主動掌握情資，向上溯源追查，循線查緝洪姓等3名犯嫌到案，成功阻斷詐騙話務鏈。

花蓮「今年顯著有感地震掛0」很反常　專家揭3數據：民眾要留意

花蓮「今年顯著有感地震掛0」很反常　專家揭3數據：民眾要留意

園區宅跌落神壇？　1區交易量重挫8成「房價補跌」

園區宅跌落神壇？　1區交易量重挫8成「房價補跌」

甜甜得勝！陳亭妃號召台南組最強應援團力挺台灣隊

甜甜得勝！陳亭妃號召台南組最強應援團力挺台灣隊

台南再戰東京食品展黃偉哲親率團拚訂單再突破

台南再戰東京食品展黃偉哲親率團拚訂單再突破

關鍵字：

文化部補助藝出台貳十訪視台南淺山創生

讀者迴響

熱門新聞

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

最情緒化星座Top 3！

486先生曝公司困境：只能硬撐

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

台指期夜盤大漲864點！　台積電盤後最高漲到1945元

王定宇前妻臉書PO文：不哭　疑藏貓膩

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

快訊／李灝宇傷退換張政禹！

Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面