伊朗公開「無人機大軍」　地下設施內部畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗媒體公開一段宣傳影片，畫面顯示，大批無人機整齊排列在隱密的地下設施中。伊朗在美國與以色列的聯合軍事行動中蒙受損失之際，持續使用部署無人機展開報復性打擊。

伊朗地下設施的「無人機大軍」

根據法斯社（Fars News Agency）釋出的畫面，此處地下空間燈火通明、掛著伊朗國旗，成排的無人機架設在火箭發射器與卡車上，其中一面牆上還掛著已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的肖像，象徵伊朗持續備戰。

▲▼伊朗媒體公開擺放在地下設施的無人機。（圖／翻攝自Telegram，下同）

畫面中據信是造價低廉的Shahed見證者自殺式無人機。根據彭博社先前分析，伊朗的小型無人機被視為巡弋飛彈的替代品，且頻繁使用這種無人機來攻擊美軍基地以及美軍在中東盟友的民用建築與石油基礎設施。

根據彭博經濟研究國防負責人瓦瑟（Becca Wasser）的說法，伊朗估計仍有約2000枚彈道飛彈，今年衝突爆發後已發射逾1200枚飛行物，其中大部分是廉價無人機。專家認為，伊朗可能刻意保留彈道飛彈，藉此應對更長期的打擊需要。

美軍基地遭襲 6官兵殉職

伊朗至今展開的報復性反擊鎖定美國位於科威特、阿拉伯聯合大公國、卡達與巴林等國的軍事基地，其中科威特舒艾拜港（Port Shuaiba）攻擊事件造成6名美國官兵死亡。

美軍已證實駐紮在科威特的基地遭到伊朗無人機襲擊，有6人殉職。根據名單，死者為佛州35歲上尉克霍克（Cody Khork）、內布拉斯加州42歲士官長提金斯（Noah Tietjens）、明尼蘇達州39歲士官長阿莫爾（Nicole Amor），愛荷華州20歲中士科迪（Declan Coady）、愛荷華州45歲少校歐布萊恩（Jeffrey O’Brien）以及加州54歲三級準尉馬贊（Robert Marzan）。