　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗公開「無人機大軍」　地下設施內部畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗媒體公開一段宣傳影片，畫面顯示，大批無人機整齊排列在隱密的地下設施中。伊朗在美國與以色列的聯合軍事行動中蒙受損失之際，持續使用部署無人機展開報復性打擊。

伊朗地下設施的「無人機大軍」

根據法斯社（Fars News Agency）釋出的畫面，此處地下空間燈火通明、掛著伊朗國旗，成排的無人機架設在火箭發射器與卡車上，其中一面牆上還掛著已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的肖像，象徵伊朗持續備戰。

▲▼ 。（圖／翻攝自Telegram）

▲▼伊朗媒體公開擺放在地下設施的無人機。（圖／翻攝自Telegram，下同）

▲▼ 。（圖／翻攝自Telegram）

畫面中據信是造價低廉的Shahed見證者自殺式無人機。根據彭博社先前分析，伊朗的小型無人機被視為巡弋飛彈的替代品，且頻繁使用這種無人機來攻擊美軍基地以及美軍在中東盟友的民用建築與石油基礎設施。

根據彭博經濟研究國防負責人瓦瑟（Becca Wasser）的說法，伊朗估計仍有約2000枚彈道飛彈，今年衝突爆發後已發射逾1200枚飛行物，其中大部分是廉價無人機。專家認為，伊朗可能刻意保留彈道飛彈，藉此應對更長期的打擊需要。

▲▼ 。（圖／翻攝自Telegram）

▲▼ 。（圖／翻攝自Telegram）

美軍基地遭襲　6官兵殉職

伊朗至今展開的報復性反擊鎖定美國位於科威特、阿拉伯聯合大公國、卡達與巴林等國的軍事基地，其中科威特舒艾拜港（Port Shuaiba）攻擊事件造成6名美國官兵死亡。

美軍已證實駐紮在科威特的基地遭到伊朗無人機襲擊，有6人殉職。根據名單，死者為佛州35歲上尉克霍克（Cody Khork）、內布拉斯加州42歲士官長提金斯（Noah Tietjens）、明尼蘇達州39歲士官長阿莫爾（Nicole Amor），愛荷華州20歲中士科迪（Declan Coady）、愛荷華州45歲少校歐布萊恩（Jeffrey O’Brien）以及加州54歲三級準尉馬贊（Robert Marzan）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊11點開打！老闆宣布「工作先放下」看轉播　網超羨慕
1勝9敗巨蛋魔咒！　中華隊拚20年首勝
今最後1天！千萬發票沒人領　消費地點曝
葉總叮嚀「台灣人都在看你」　張政禹深擁李灝宇
投注金額破1.2億！　中華隊首戰運彩最新賠率出爐
快訊／澳洲戰中華隊打線出爐！　大聯盟選秀狀元打頭陣
快訊／記憶體股滿血復活！　4檔飆漲停
中華隊先發打線「沒看到2人」！球迷疑惑：有點意外

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普通話庫德族領袖！傳武裝部隊「已攻入伊朗」　德黑蘭怒斥謊言

長子過27歲生日　貝克漢夫妻曝童年照「愛你」遞橄欖枝

伊朗公開「無人機大軍」　地下設施內部畫面曝光

金正恩嚇壞！北韓官媒亮相「連射巡弋飛彈」　親登新型驅逐艦

情勢升溫！　卡達緊急撤離「美國大使館」周邊居民

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

川普笑到最後！伊朗秘密小組策劃刺殺　首腦遭美軍空襲身亡

美以攻打伊朗第5天！　川普：前線取得巨大進展

白宮稱西班牙同意與美軍合作　遭西班牙外長打臉

史上首次！　以色列F-35擊落伊朗俄製戰機

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

川普通話庫德族領袖！傳武裝部隊「已攻入伊朗」　德黑蘭怒斥謊言

長子過27歲生日　貝克漢夫妻曝童年照「愛你」遞橄欖枝

伊朗公開「無人機大軍」　地下設施內部畫面曝光

金正恩嚇壞！北韓官媒亮相「連射巡弋飛彈」　親登新型驅逐艦

情勢升溫！　卡達緊急撤離「美國大使館」周邊居民

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

川普笑到最後！伊朗秘密小組策劃刺殺　首腦遭美軍空襲身亡

美以攻打伊朗第5天！　川普：前線取得巨大進展

白宮稱西班牙同意與美軍合作　遭西班牙外長打臉

史上首次！　以色列F-35擊落伊朗俄製戰機

教召不肯出操！天兵出營買早餐還躲寢室休息　長官找憲兵逮人

WBC經典賽開打！三井、遠百花蓮大螢幕轉播　祭優惠集氣

索托兩戰6打點、卡米內羅6支6　多明尼加核彈打線衝擊WBC

台北杜鵑花季3/6開跑　2千盆繡球花盛開、木造「春日方舟」新亮相

中華隊11點開打！老闆宣布「工作先放下」讓員工看轉播　網超羨慕

許維恩確診乳癌「王家梁心疼首發聲」！　見手術傷口崩潰：偉大的女人

無照騎機車「雙載硬走快車道」台南猴被攔　最高可罰3萬6

洪申翰評「育兒減工時」淪象徵試辦　蔣萬安：逾30家企業報名了

川普通話庫德族領袖！傳武裝部隊「已攻入伊朗」　德黑蘭怒斥謊言

英特爾拚晶圓代工2027年損平　先進封裝挹注數十億美元

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

國際熱門新聞

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

伊朗最新型軍艦被美擊沉　找到87具遺體

土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

以軍再打1至2週！紐時揭伊朗戰後求和密訊

美衛星照證實！卡達「鋪路爪」、2套薩德遭炸　美軍損失逾630億

二皇子穆吉塔巴將掌權　身家數十億曝光

以色列證實　首遭伊朗、真主黨協同攻擊

川普笑到最後！　美軍擊殺密謀暗殺川普秘密部隊首腦

盧比歐曾獲金色「中正劍」　放話：讓蔣出場

傳伊朗有意和談！美股四大指數收漲　台積電ADR漲逾1％

即／中東戰火升級！美潛艦首度實戰擊沉敵艦

美財長貝森特：全球15%關稅擬於本周實施

更多熱門

相關新聞

卡達急撤「美國大使館」周邊居民

卡達急撤「美國大使館」周邊居民

卡達（Qatar）今（5）日宣布，基於「臨時預防措施」，正在疏散首都杜哈（Doha）美國大使館周邊地區居民，並已為撤離民眾安排妥善住所。

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

伊朗秘密小組策劃刺殺川普　首腦遭美軍空襲身亡

伊朗秘密小組策劃刺殺川普　首腦遭美軍空襲身亡

美以攻打伊朗第5天！　川普：前線取得巨大進展

美以攻打伊朗第5天！　川普：前線取得巨大進展

白宮稱西班牙同意與美軍合作　遭西班牙外長打臉

白宮稱西班牙同意與美軍合作　遭西班牙外長打臉

關鍵字：

伊朗無人機美軍

讀者迴響

熱門新聞

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

最情緒化星座Top 3！

486先生曝公司困境：只能硬撐

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

台指期夜盤大漲864點！　台積電盤後最高漲到1945元

王定宇前妻臉書PO文：不哭　疑藏貓膩

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

快訊／李灝宇傷退換張政禹！

Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面