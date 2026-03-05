不爽護理師建檔問太多　申訴男一句「豬腦袋」被判刑2個月

記者黃翊婷／綜合報導

民眾阿輝（化名）不滿醫院護理師詢問及建檔過於繁複，竟在申訴時大聲辱罵兩名護理師「機器人、豬腦袋」，甚至聲稱要照三餐找對方麻煩，結果反而害自己吃上官司。台北地院法官日前審理之後，依對於醫事人員以脅迫妨害其執行醫療業務罪，判處阿輝有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲阿輝向醫院申訴的過程中，竟大聲以不雅言詞辱罵護理師。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年8月間在某醫院辦理入院，因不滿護理師建檔詢問的項目過於繁複，氣得提出申訴並要求行政總值人員來聽取內容，他在病房內大聲表示，「為何沒有教他們這些豬腦袋護理師可以拒絕回答問題」，甚至以「機器人、低X兒、白X」等不雅字眼辱罵護理師，最後還宣稱「等等還會出去罵他們，要照三餐找他們麻煩」。

兩名護理師當時就在病房門口，聽聞上述言詞之後，覺得心理上受到脅迫，於是透過衛生局函請台北地檢署偵辦此案。檢方認為阿輝涉犯刑法第309條第1項公然侮辱罪嫌、醫療法第106條第3項對醫事人員施脅迫而妨害其救護醫療業務執行罪嫌，訊後依法將他起訴。

台北地院法官表示，阿輝的行為確實觸法，依刑法第55條前段規定，從一重之對於醫事人員以脅迫妨害其執行醫療業務罪處斷，考量到他的生活狀況、智識程度、犯後態度等因素，最終依法判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。