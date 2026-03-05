鄭麗文拒讓步！　國民黨軍購最終版堅持「3500億＋N」設3前提

▲國民黨文傳會主委吳宗憲 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨原宣稱，今（5日）上午立院黨團大會將拍板黨版軍購特別條例草案，但黨團大會10時才召開，國民黨昨晚卻臨時宣布，今早9時將搶先在中央黨部召開「國民黨對軍購條例立場」記者會。文傳會主委吳宗憲表示，金額部分，黨中央跟黨團的共識，每一個武器建案都需要獲得美國政府正式的「發價書」（LOA），美方的發價書就是3500億，如果美國政府有下一波跟國防部其他討論的武器還是和採購，那就是下一個LOA支持。

國民黨目前針對軍購預算的立場黨內陷入嚴重分歧。黨內青壯派多數支持藍委徐巧芯提出的8100億元版本，國民黨智庫則拋出規模縮減至3500億元+N的版本，前主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤頻頻提議應以「9000億做為目標」。

文傳會主委吳宗憲表示，國民黨一直以來都支持軍購，展現保護台海的決心，爭取美對台有效的軍事出售，但國民黨希望以下三個條件要符合，第一，武器裝備採購都必須依據國防部「十年兵力規劃案」及「五年兵力整建計畫」所提出的台海作戰需求，否則就是流於浮濫採購，第二，完成含總工作計劃的「建案程序」，軍購案才能順利成軍戰備，預算和結算程序也才能推動完成。第三，每一項武器採購案，需要獲得美國政府正式發出的LOA，確定交貨等等付款條件，要符合我方需求，符合程序跟美方同意。

吳宗憲說，國民黨反對缺乏保障的商業性採購，今天有人刻意把對美軍購跟商售包裹，想要規避審查，但國民黨始終支持軍售。國民黨也要求對國內的軍事採購還是要回歸公務預算，立法院是有很高的審查密度，但如果是特別條例，會弱於常規審查，最後，任何東西的財源上限要確定，軍購特別條例跟後勤成本，粗估在5兆，這個錢要花，就會排擠國內其他預算編列，讓國家基礎建設跟公益支出都發生排擠，因此財源預算上限要加以把關。不能有空白授權發生，不能讓國家隨便花錢。

▲國民黨發言人牛煦庭。（圖／記者黃克翔攝）

發言人牛煦庭則說，國民黨會回應美方期待，從來沒有反對對美軍購，會支持政府對政府的對美軍購。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，稍後黨團大會通過的條例草案就會是國民黨的立場。

被問到確切金額究竟是多少？還是多名藍委沒有看過智庫版本？吳宗憲回應，如果有其他委員有版本，那黨中央也不會下指導棋；至於金額部分，黨中央跟黨團的共識，每一個武器建案都需要獲得美國政府正式的「發價書」（LOA），美方的發價書就是3500億，如果美國政府有下一波跟國防部其他討論的武器還是和採購，那就是下一個LOA支持，美國發出只有3500億，但又包裹了另外9000億逼全民吞下去，因此國民黨要為全民把關。

吳宗憲說，過往立法院對常規預算的審核，發現一張桌子一百多萬，當立委提出質疑國防部就會從善如流改善，因此國民黨只是不願意看到有人把一般商購跟軍購綁一起。

