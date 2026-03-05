　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文拒讓步！　國民黨軍購最終版堅持「3500億＋N」設3前提

▲▼國民黨對軍購條例立場記者會-吳宗憲 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨文傳會主委吳宗憲 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨原宣稱，今（5日）上午立院黨團大會將拍板黨版軍購特別條例草案，但黨團大會10時才召開，國民黨昨晚卻臨時宣布，今早9時將搶先在中央黨部召開「國民黨對軍購條例立場」記者會。文傳會主委吳宗憲表示，金額部分，黨中央跟黨團的共識，每一個武器建案都需要獲得美國政府正式的「發價書」（LOA），美方的發價書就是3500億，如果美國政府有下一波跟國防部其他討論的武器還是和採購，那就是下一個LOA支持。

國民黨目前針對軍購預算的立場黨內陷入嚴重分歧。黨內青壯派多數支持藍委徐巧芯提出的8100億元版本，國民黨智庫則拋出規模縮減至3500億元+N的版本，前主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤頻頻提議應以「9000億做為目標」。

文傳會主委吳宗憲表示，國民黨一直以來都支持軍購，展現保護台海的決心，爭取美對台有效的軍事出售，但國民黨希望以下三個條件要符合，第一，武器裝備採購都必須依據國防部「十年兵力規劃案」及「五年兵力整建計畫」所提出的台海作戰需求，否則就是流於浮濫採購，第二，完成含總工作計劃的「建案程序」，軍購案才能順利成軍戰備，預算和結算程序也才能推動完成。第三，每一項武器採購案，需要獲得美國政府正式發出的LOA，確定交貨等等付款條件，要符合我方需求，符合程序跟美方同意。

吳宗憲說，國民黨反對缺乏保障的商業性採購，今天有人刻意把對美軍購跟商售包裹，想要規避審查，但國民黨始終支持軍售。國民黨也要求對國內的軍事採購還是要回歸公務預算，立法院是有很高的審查密度，但如果是特別條例，會弱於常規審查，最後，任何東西的財源上限要確定，軍購特別條例跟後勤成本，粗估在5兆，這個錢要花，就會排擠國內其他預算編列，讓國家基礎建設跟公益支出都發生排擠，因此財源預算上限要加以把關。不能有空白授權發生，不能讓國家隨便花錢。

▲▼ 國民黨對軍購條例立場記者會-牛煦庭 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨發言人牛煦庭。（圖／記者黃克翔攝）

發言人牛煦庭則說，國民黨會回應美方期待，從來沒有反對對美軍購，會支持政府對政府的對美軍購。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，稍後黨團大會通過的條例草案就會是國民黨的立場。

被問到確切金額究竟是多少？還是多名藍委沒有看過智庫版本？吳宗憲回應，如果有其他委員有版本，那黨中央也不會下指導棋；至於金額部分，黨中央跟黨團的共識，每一個武器建案都需要獲得美國政府正式的「發價書」（LOA），美方的發價書就是3500億，如果美國政府有下一波跟國防部其他討論的武器還是和採購，那就是下一個LOA支持，美國發出只有3500億，但又包裹了另外9000億逼全民吞下去，因此國民黨要為全民把關。

吳宗憲說，過往立法院對常規預算的審核，發現一張桌子一百多萬，當立委提出質疑國防部就會從善如流改善，因此國民黨只是不願意看到有人把一般商購跟軍購綁一起。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊11點開打！老闆宣布「工作先放下」看轉播　網超羨慕
1勝9敗巨蛋魔咒！　中華隊拚20年首勝
今最後1天！千萬發票沒人領　消費地點曝
葉總叮嚀「台灣人都在看你」　張政禹深擁李灝宇
投注金額破1.2億！　中華隊首戰運彩最新賠率出爐
快訊／澳洲戰中華隊打線出爐！　大聯盟選秀狀元打頭陣
快訊／記憶體股滿血復活！　4檔飆漲停
中華隊先發打線「沒看到2人」！球迷疑惑：有點意外

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

洪申翰評「育兒減工時」淪象徵試辦　蔣萬安：逾30家企業報名了

立委赴日看WBC撞軍購付委　綠黨團：替選手加油很重要、樂於接受批評

批准李四川10號離職戰新北　蔣萬安：雙北合作給川伯最好的禮物

WBC台澳大戰開打　洪孟楷發「無尾熊餅乾」：相信勝利是中華隊

國民黨軍購金額鄭麗文、藍委版本內訌　蔣萬安：要尊重黨團意見

工商大老當面請託總預算、貿易協定　韓國瑜尬：大家喝酒別談公事

鄭麗文拒讓步！　國民黨軍購最終版堅持「3500億＋N」設3前提

WBC台澳戰今開打　蔣萬安穿球衣吃「澳洲抹醬」嗨喊：中華隊旗開得勝

勞動部砸1.4億推「企業托育補助」　中小企總樂見：是大利多

轟王定宇「給人戴綠帽還要紅包」　賴苡任：惹錯人了

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

洪申翰評「育兒減工時」淪象徵試辦　蔣萬安：逾30家企業報名了

立委赴日看WBC撞軍購付委　綠黨團：替選手加油很重要、樂於接受批評

批准李四川10號離職戰新北　蔣萬安：雙北合作給川伯最好的禮物

WBC台澳大戰開打　洪孟楷發「無尾熊餅乾」：相信勝利是中華隊

國民黨軍購金額鄭麗文、藍委版本內訌　蔣萬安：要尊重黨團意見

工商大老當面請託總預算、貿易協定　韓國瑜尬：大家喝酒別談公事

鄭麗文拒讓步！　國民黨軍購最終版堅持「3500億＋N」設3前提

WBC台澳戰今開打　蔣萬安穿球衣吃「澳洲抹醬」嗨喊：中華隊旗開得勝

勞動部砸1.4億推「企業托育補助」　中小企總樂見：是大利多

轟王定宇「給人戴綠帽還要紅包」　賴苡任：惹錯人了

教召不肯出操！天兵出營買早餐還躲寢室休息　長官找憲兵逮人

WBC經典賽開打！三井、遠百花蓮大螢幕轉播　祭優惠集氣

索托兩戰6打點、卡米內羅6支6　多明尼加核彈打線衝擊WBC

台北杜鵑花季3/6開跑　2千盆繡球花盛開、木造「春日方舟」新亮相

中華隊11點開打！老闆宣布「工作先放下」讓員工看轉播　網超羨慕

許維恩確診乳癌「王家梁心疼首發聲」！　見手術傷口崩潰：偉大的女人

無照騎機車「雙載硬走快車道」台南猴被攔　最高可罰3萬6

洪申翰評「育兒減工時」淪象徵試辦　蔣萬安：逾30家企業報名了

川普通話庫德族領袖！傳武裝部隊「已攻入伊朗」　德黑蘭怒斥謊言

英特爾拚晶圓代工2027年損平　先進封裝挹注數十億美元

【咬到開機鍵了】貓咪咬弟弟餒餒後秒跑　弟弟直接被痛醒XD

政治熱門新聞

王定宇前妻臉書PO文：不哭　疑藏貓膩

王定宇陷桃色風波　賴苡任：惹錯人了

王定宇早知劉怡萱！　曾在常如山「豪宅募款」暢飲清酒之王

趙少康轟鄭麗文不像話　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例

藍提名陳玉珍參選金門　楊鎮浯：參選到底

藍營退將：斬首賴清德是中共選項之一　成功機率高

黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」

「美軍攻伊朗可能不了了之」　吳斯懷：導彈量不足

快訊／王定宇捲「E級名媛」桃色風波　賴清德中常會撂重話

卓榮泰拒副署黨產條例3修正案　國民黨開砲了

共機2/27起未擾台與美伊開戰有關？　國防部：非僅以單一指標判定

外交部設立「因應中東情勢服務專區」　林佳龍：全力協助海外國人安全

對謝衣鳯袂爽　謝典霖：父親決定不參與彰化縣長這局

滯留阿聯國人注意！杜拜駐處安排專車赴阿曼首都　登記截止時間曝

更多熱門

相關新聞

工商大老當面請託總預算、貿易協定　韓國瑜尬：大家喝酒別談公事

工商大老當面請託總預算、貿易協定　韓國瑜尬：大家喝酒別談公事

一向被視為政黨色彩較親藍營的工商協進會昨（4日）晚舉行春酒餐會，也邀請包含立法院長韓國瑜、日本工商會理事長相馬伸一郎在內等多位政要到場，現場也出現意外插曲，在韓國瑜致詞完後，工商協進會理事長吳東亮突然拿起麥克風表示，要特別拜託韓國瑜兩件事，中央政府總預算趕快通過、台美貿易協定盡速通過。對此，韓則是尷尬回一句，「大家喝酒，不要談公事」。

勞動部砸1.4億推「企業托育補助」　中小企總樂見：是大利多

勞動部砸1.4億推「企業托育補助」　中小企總樂見：是大利多

卓榮泰拒副署黨產條例3修正案　國民黨開砲了

卓榮泰拒副署黨產條例3修正案　國民黨開砲了

藍營退將：斬首賴清德是中共選項之一　成功機率高

藍營退將：斬首賴清德是中共選項之一　成功機率高

美喊「讓蔣介石出場」　鍾佳濱曝背後意涵

美喊「讓蔣介石出場」　鍾佳濱曝背後意涵

關鍵字：

國民黨軍購吳宗憲牛煦庭尹乃菁鄭麗文國防特別條例

讀者迴響

熱門新聞

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

最情緒化星座Top 3！

486先生曝公司困境：只能硬撐

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

台指期夜盤大漲864點！　台積電盤後最高漲到1945元

王定宇前妻臉書PO文：不哭　疑藏貓膩

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

快訊／李灝宇傷退換張政禹！

Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面