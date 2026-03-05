高雄駕駛超派！路口不禮讓硬撞救護車　肇事駕駛最慘下場曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄救護車出事了！有網友4日晚間直擊，一輛自小客車行經鼓山區中華一路、明誠四路時，未禮讓救護車通行，與救護車在路口發生擦撞，所幸現場無人受傷。警方表示，該駕駛未立即避讓救護車，依法可罰6000元以上30000元以下，並吊銷駕照、吊扣牌照6個月。

▲高雄救護車出事了！轎車路口硬不禮讓猛撞。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起事故發生在昨（4日）19時26分許，當時33歲潘男駕駛民間救護車沿明誠路，行經中華一路路口時，與駕駛自小客車行駛於中華一路的21歲陳男發生擦撞，現場無人受傷。

▲轎車路口硬不禮讓救護車猛撞，肇事駕駛最慘下場曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

有網友直擊後，在社群平台Threads上發文「晚上在高雄中華二路看到車子不讓救護車，硬是撞上救護車」，警方獲報趕往，雙方駕駛經實施酒測均未發現酒駕情事。

警方表示，影像中陳男聽聞救護車警號未立即避讓，依道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，可處汽車駕駛人6000元以上30000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣該汽車牌照六個月。

鼓山分局呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行並注意周邊車況，遇有執行緊急任務之救護車輛，應依規定主動禮讓先行，以維護緊急救護通行安全及整體交通秩序。如遇交通事故，請立即撥打110報案電話，警方將迅速到場提供協助。