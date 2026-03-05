金正恩嚇壞！北韓官媒亮相「連射巡弋飛彈」　親登新型驅逐艦

▲金正恩前往南浦造船廠，登上最新型驅逐艦「崔賢號」視察，指導海上巡弋飛彈試射。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

在美軍與以色列對伊朗展開軍事打擊、斬首伊朗最高領袖哈米尼之際，北韓（朝鮮）也同步釋出軍事動向。北韓最高領導人金正恩3至4日連續兩天前往南浦造船廠，視察5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」，並親自觀摩至少4枚艦對地戰略巡弋飛彈連續試射，對於海軍核武化相當滿意，外界解讀為對外展示海上核打擊能力。

根據北韓官媒《朝中社》今（5）日報導，金正恩3日登上已完成下水典禮、即將服役的最新型驅逐艦「崔賢號」，檢視艦艇操作訓練、性能與作戰能力評估流程，觀摩航行測試。他評價該艦機動性滿足作戰運用要求，同時要求在新一輪5年國防計畫內，每年建造2艘同級或更高級別水面艦艇，強調必須精準執行水面艦隊建設規劃。

「崔賢號」是北韓首艘5000噸級新型驅逐艦，以最高人民會議常務委員長崔龍海的父親崔賢命名，去年4月25日下水。金正恩強調，他對海軍核武裝化的進度相當滿意。

昨（4）日，金正恩進一步觀摩崔賢號驅逐艦進行的艦對地戰略巡弋飛彈試射。官媒公開畫面顯示，至少4枚巡弋飛彈從艦上連續升空，金正恩在地面全程觀看。北韓去年4月首度公開「崔賢號」武裝測試時，也曾展示巡弋飛彈發射畫面，但這次強調「連續發射能力」，為首次明確對外展示。

對此，韓國國防安保論壇事務總長申宗佑向南韓《韓聯社》分析，北韓意在透過可搭載戰術核彈頭的巡弋飛彈連續發射，凸顯其海上核武力量。他認為，在伊朗緊張情勢升溫背景下，北韓此舉有意向外界釋放訊號，顯示其不僅在陸基系統具備同時大量發射能力，海上平台也能執行類似任務。

南韓軍方表示，4日上午8時30分（台灣時間上午7時30分）偵測到北韓從南浦一帶發射多枚巡弋飛彈。南韓軍方強調，在堅實的美韓聯合防衛態勢下，正密切監控北韓動向，並具備對任何挑釁行為進行「壓倒性回應」的能力。

▲▼金正恩前往平壤視察狙擊手射擊比賽。（圖／路透）

金正恩同時檢視「崔賢級」第3艘艦艇建造進度。《朝中社》指出，他高度評價相關單位力拚在今年10月10日朝鮮勞動黨創建紀念日前，再完成一艘同級驅逐艦。外界推測，北韓正加快同級艦量產節奏，擴大遠洋作戰與海上打擊能力。

除了海軍動向外，金正恩3日還在「狙擊手之日」之際，赴平壤第60訓練基地觀摩各級部隊狙擊手射擊競賽。