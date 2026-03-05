土耳其遭伊朗報復　美國務卿盧比歐警告：攻擊北約「不可原諒」

▲北大西洋公約組織秘書長呂特。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美軍攜手以色列向伊朗展開軍事打擊的同時，伊朗對中東多國發起報復，甚至向北約（NATO）會員國土耳其領空發射彈道飛彈。北約秘書長指出，雖然北約層面未直接介入，但會員國普遍支持美國總統川普針對伊朗的軍事行動。美國國務卿盧比歐則警告，伊朗對土耳其領空的攻擊「無法容忍」。

北約秘書長呂特（Marc Rutte）於當地時間4日接受美國媒體訪問時表示，「（北約）會員國基本上支持川普總統採取的行動」，並指出歐洲各國對伊朗政權抱持強烈安全疑慮，部分國家曾發生伊朗政權暗殺行動。他強調，即使有領導人批評伊朗攻擊行動，「會員國仍支持美國採取必要措施，以消除伊朗核武與飛彈能力」。

針對伊朗導彈向土耳其領空發射彈道飛彈，最後遭北約防空系統攔截的事件，呂特重申，「我們不會放鬆警戒，北約將全方位防衛會員國領土」，並表示將與中東盟友保持緊密合作，應對伊朗針對阿聯、巴林、阿曼、沙烏地及科威特等國的同時攻擊。

對於是否啟動北約條約第5條集體防衛條款，呂特僅表示，「無需向敵方明確標準」，維持戰略模糊。

▲美國國務卿盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也對伊朗發出警告。他4日與土耳其外交部長菲丹通話時表示，美方「絕對無法容忍」伊朗對土耳其領土的攻擊，承諾將給予全面支持。

土耳其國防部則指出，來自伊朗、經伊拉克與敘利亞飛向土耳其的彈道飛彈已被部署在東地中海的北約防空系統成功攔截，飛彈殘骸落在南部哈太省德爾特約爾（Dörtyol），所幸無人受傷。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）指出，此次攔截事件尚未達到啟動北約第5條的條件。美國防部政策副部長柯比（Elbridge Colby）則補充，美國與北約會員國可能基於對伊朗威脅的廣泛共識，形成某種聯合行動機制，防範伊朗擴大攻擊範圍。