政治 政治焦點 國會直播 專題報導

工商大老當面請託總預算、貿易協定　韓國瑜尬：大家喝酒別談公事

▲▼立法院24日舉行115年新春團拜，院長韓國瑜、副院長江啟臣及三黨立委出席，互道新年快樂。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

一向被視為政黨色彩較親藍營的工商協進會昨（4日）晚舉行春酒餐會，也邀請包含立法院長韓國瑜、日本工商會理事長相馬伸一郎在內等多位政要到場，現場也出現意外插曲，在韓國瑜致詞完後，工商協進會理事長吳東亮突然拿起麥克風表示，要特別拜託韓國瑜兩件事，中央政府總預算趕快通過、台美貿易協定盡速通過。對此，韓則是尷尬回一句，「大家喝酒，不要談公事」。

產業界相當關注總預算案、台美ART協定。中華民國全國工業總會3日主辦「115年工商團體春節聯誼」，當時，全國工業總會理事長潘俊榮致詞時表示，肯定總統展現高度政治智慧，在開工首日就與五院院長新春茶敘時，並運用韓國瑜院長提出的「化」字，化解政黨間的對立。

潘也透露，他在開工第二日就率領工總，拜會立法院長韓國瑜及30幾位國民黨團立委，請託儘速審理總預算案與台美ART協定，期盼新的一年可以看到朝野政黨和諧，這是人民產業的開懷，更是台灣整體的福氣。

無獨有偶，昨晚工商協進會春酒餐會，也邀請包含立法院長韓國瑜、日本工商會理事長相馬伸一郎、海基會董事長蘇嘉全、新加坡駐台北商務辦事處主任唐霈穎等人到場。

而在韓國瑜上台致詞後，吳東亮突然拿起麥克風再次向韓國瑜請託，吳表示，中央政府總預算趕快通過、台美貿易協定盡速通過。對此，韓則是尷尬回一句，「大家喝酒，不要談公事」。

韓國瑜國民黨總預算台美貿易協定關稅行政院川普立法院工商協進會

