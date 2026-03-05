工商大老當面請託總預算、貿易協定　韓國瑜尬：大家喝酒別談公事

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

一向被視為政黨色彩較親藍營的工商協進會昨（4日）晚舉行春酒餐會，也邀請包含立法院長韓國瑜、日本工商會理事長相馬伸一郎在內等多位政要到場，現場也出現意外插曲，在韓國瑜致詞完後，工商協進會理事長吳東亮突然拿起麥克風表示，要特別拜託韓國瑜兩件事，中央政府總預算趕快通過、台美貿易協定盡速通過。對此，韓則是尷尬回一句，「大家喝酒，不要談公事」。

產業界相當關注總預算案、台美ART協定。中華民國全國工業總會3日主辦「115年工商團體春節聯誼」，當時，全國工業總會理事長潘俊榮致詞時表示，肯定總統展現高度政治智慧，在開工首日就與五院院長新春茶敘時，並運用韓國瑜院長提出的「化」字，化解政黨間的對立。

潘也透露，他在開工第二日就率領工總，拜會立法院長韓國瑜及30幾位國民黨團立委，請託儘速審理總預算案與台美ART協定，期盼新的一年可以看到朝野政黨和諧，這是人民產業的開懷，更是台灣整體的福氣。

無獨有偶，昨晚工商協進會春酒餐會，也邀請包含立法院長韓國瑜、日本工商會理事長相馬伸一郎、海基會董事長蘇嘉全、新加坡駐台北商務辦事處主任唐霈穎等人到場。

而在韓國瑜上台致詞後，吳東亮突然拿起麥克風再次向韓國瑜請託，吳表示，中央政府總預算趕快通過、台美貿易協定盡速通過。對此，韓則是尷尬回一句，「大家喝酒，不要談公事」。