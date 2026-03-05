川普通話庫德族領袖！傳武裝部隊「已攻入伊朗」　德黑蘭怒斥謊言

▲庫德族旗幟懸掛在車輛上。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美伊緊張局勢再掀波瀾！外媒披露，數千名駐伊拉克北部的庫德武裝部隊已向伊朗展開地面攻勢，美國官員也證實相關動向。白宮則承認，美國總統川普曾就伊拉克境內美軍基地議題與庫德族領袖通話，但否認有武裝庫德族部隊計畫。伊朗與伊拉克庫德族自治政府則隨即反駁，強調「沒有任何一名庫德族越境」。

根據美媒《福斯新聞》，美國政府關係人士透露，數千名庫德族戰士已從伊拉克跨越邊境，進入伊朗西北部展開地面行動。《i24NEWS》獨家報導，伊朗庫德斯坦政治力量聯盟（CPFIK）官員聲稱，隸屬於「庫德斯坦自由生活黨」（PJAK）的武裝人員從本月2日凌晨起，已在伊朗境內展開軍事行動，並部署於馬里萬（Mariwan）周邊與札格羅斯山脈（Zagros Mountains）地區。

該名官員表示，「數千名受過訓練的武裝人員力量已進入伊朗山區」，強調多個庫德族派系願意與美國及以色列合作，團結且公開地對抗德黑蘭政權。報導提到，相關說法尚未獲得獨立驗證。

另一方面，《以色列時報》引述庫德族官員說法，指出駐伊拉克北部的伊朗庫德族反對派正在為可能的跨境行動做準備，美方曾要求伊拉克庫德族勢力提供支持。位於伊拉克半自治庫德區的「庫德斯坦自由黨」（PAK）官員透露，部分兵力已調往接近伊朗邊境的蘇萊曼尼亞省待命。

▲美國總統川普曾與庫德族領袖通電話。（圖／達志影像／美聯社）

對此，白宮發言人萊維特證實，川普確實曾與伊拉克庫德領袖通話，討論主題為伊拉克北部美軍基地的安全；不過，她也強調，「總統（川普）並未同意武裝庫德族部隊」，駁斥外界對於美方軍援的揣測。

另外，美媒《CNN》稱美國中央情報局（CIA）正在評估向庫德族勢力提供武器的可能性。美媒《華爾街日報》與《Axios》也分別報導，川普政府對支持伊朗境內武裝團體持開放態度。

不過，伊朗官方迅速否認。伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）引述邊境地區記者說法，否認有武裝庫德族自伊拉克越境伊朗。伊拉克庫德自治政府官員也直言，「就連一名庫德族都沒有跨越邊界。」