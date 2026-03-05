　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

情勢升溫！　卡達緊急撤離「美國大使館」周邊居民

▲▼卡達首都杜哈發生爆炸。（圖／路透）

▲隨著美伊衝突擴大，卡達首都杜哈發生爆炸。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

卡達（Qatar）今（5）日宣布，基於「臨時預防措施」，正在疏散首都杜哈（Doha）美國大使館周邊地區居民，並已為撤離民眾安排妥善住所。

使館周邊撤離　未說明原因

卡達內政部在官方聲明中表示，此舉屬於必要預防措施的一環，強調「已為他們（居民）提供合適的住宿安置」，顯示當局已做好完善應變準備。

不過，截至目前為止，卡達政府並未進一步說明具體威脅內容、疏散原因及時程規劃。

《美聯社》指出，自從美以與伊朗爆發戰爭以來，美國在中東地區的外交據點面臨日益嚴峻的威脅。由於伊朗飛彈與無人機攻擊或相關警報，大使館或領事館被迫關閉或緊急疏散，區域情勢持續緊繃。

中東最大美軍基地遇襲

卡達政府4日表示，一枚伊朗彈道飛彈擊中位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），該基地是美國在中東最大的軍事設施之一，但此次攻擊並未造成任何人員傷亡。

烏代德空軍基地位於卡達首都杜哈（Doha）外約40公里，是美國空軍中央司令部的前進指揮基地，平時駐有約1萬名美軍與聯軍人員，也是美軍在中東地區最重要的軍事據點之一。

卡達：伊朗彈道飛彈擊中美軍中東最大基地

03/03 全台詐欺最新數據

397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

卡達美國大使館伊朗飛彈中東美軍基地

