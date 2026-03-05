快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

記者陳冠宇／北京報導

大陸十四屆全國人大四次會議今（5）日上午在北京人民大會堂登場，大陸國務院總理李強在開幕會上作《政府工作報告》，其中涉台內容提及：「共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策」，或可預期，今年大陸將推出更多兩岸文化認同活動與吸引台灣人赴陸政策。

根據《政府工作報告》書面資料，進行2025年工作回顧時，李強提及對台工作成績，只提到，「我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，設立台灣光復紀念日，極大振奮民族精神、激發愛國熱情、凝聚奮鬥力量.」。

展望2026年政府工作，在涉及港澳部分，李強表示，我們要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展。支持港澳更好融入和服務國家發展大局，發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，促進香港、澳門長期繁榮穩定。

於涉台方面，李強強調，我們要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。

值得注意的是，相較於去年，今年新增「共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策」一句，等於將兩岸文化認同、同等待遇政策列入對台的政策設計與方針當中。

▲李強作政府工作報告。（圖／記者陳冠宇攝）

去（2025）年，李強在政府工作報告中的涉台表述為：「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。」

李強去年還指出，「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。」

▼2026大陸十四屆全國人大會議開幕。（圖／記者陳冠宇攝）