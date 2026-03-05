　
社會 社會焦點 保障人權

今日我最吵！1500萬藍寶堅尼「小牛」噴噴叫　超標12分貝挨罰

▲「靜桃專案」攔查藍寶堅尼「小牛」Huracan EVO超級跑車，銳利的車身線條搭配渾厚高亢的排氣聲浪，宛如一頭蓄勢待發的猛獸。（圖／龍潭警分局提供）

▲「靜桃專案」攔查藍寶堅尼「小牛」Huracan EVO超級跑車，銳利的車身線條搭配渾厚高亢的排氣聲浪，宛如一頭蓄勢待發的猛獸。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市警局龍潭分局執行「靜桃專案」，針對疑似改裝噪音車輛進行攔查，共計攔查汽、機車18輛，其中9輛汽機車噪音分貝檢測值不合格，勤務過程中，意外攔查到一輛新車要價約新台幣1,500萬的藍寶堅尼Huracan EVO超級跑車「小牛」，渾厚高亢的排氣聲浪，宛如一頭蓄勢待發的猛獸，頓時成為檢測站的焦點。經檢測該車噪音值高達112分貝，超過標準值12分貝，當場慘吞3600元罰單。

▲▼小牛經檢測噪音值112分貝，超標12分貝，慘吞罰單3600元。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼小牛經檢測噪音值112分貝，超標12分貝，慘吞罰單3600元。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼小牛經檢測噪音值112分貝，超標12分貝，慘吞罰單3600元。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警方2月26日晚間結合市府環保局及監理單位實施聯合稽查勤務，針對改裝車輛及噪音車輛展開取締。警方選定交通流量繁忙的龍潭區大昌路、中興路設立臨時檢驗站，採取機動攔檢方式執法，希望透過跨機關聯合稽查，有效遏止改裝車輛噪音問題。

本次勤務規劃優勢警力佈署，針對疑似擅自改裝噪音車輛共攔查汽、機車18輛，其中9輛汽機車噪音分貝檢測值不合格，當場依法告發，總計裁罰金額3萬2400元。勤務過程中，攔查到一輛藍寶堅尼「小牛」Huracan EVO超級跑車，銳利的車身線條搭配渾厚高亢的排氣聲浪，宛如一頭蓄勢待發的猛獸。在進行噪音檢測時，渾厚的聲浪吸引路過民眾頻頻回頭，拿起手機拍攝錄影，頓時成為檢測站的焦點。經檢測該車噪音值高達112分貝，遠超過標準值12分貝，當場開立3600元罰單。警方與環保人員對任何潛在噪音車輛，均一視同仁，嚴正執法把關。

龍潭警分局分局長施宇峰表示，噪音車輛不僅影響周邊居民生活品質，高分貝的引擎與排氣聲浪更可能干擾其他駕駛人判斷，增加交通事故風險。為營造安全、寧靜的生活環境，警方將持續執行靜桃專案，結合相關單位強化稽查作為，以具體行動守護居民交通安全與環境安寧。

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中華隊11點開打！老闆宣布「工作先放下」看轉播　網超羨慕
1勝9敗巨蛋魔咒！　中華隊拚20年首勝
今最後1天！千萬發票沒人領　消費地點曝
葉總叮嚀「台灣人都在看你」　張政禹深擁李灝宇
投注金額破1.2億！　中華隊首戰運彩最新賠率出爐
快訊／澳洲戰中華隊打線出爐！　大聯盟選秀狀元打頭陣
快訊／記憶體股滿血復活！　4檔飆漲停
中華隊先發打線「沒看到2人」！球迷疑惑：有點意外

