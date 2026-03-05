　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勞動部砸1.4億推「企業托育補助」　中小企總樂見：是大利多

▲▼ 台美關稅記者會-勞動部洪申翰部長。（圖／記者黃克翔攝）

▲勞動部洪申翰部長。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

勞動部昨（4）日宣布推出強化企業托育補助新制，透過「三鬆綁」、「三加碼」及「三新增」三大對策，預計投入新台幣1億4,240萬元，擴大補助企業設置托育設施及相關措施，協助員工兼顧工作與家庭，同時提升企業留才與永續發展能力。新制預計於今年5月1日上路。

針對新制方向，全國中小企業總會副理事長林倬立表示，總會一向高度重視企業永續經營與友善家庭職場兩大面向，此次托育補助方案在制度上提出「三鬆綁、三加碼、三新增」，若能有效宣傳並讓中小微企業充分了解，將是一項重大利多。總會也樂意協助在全國各縣市推動宣導與落實。林也提出四點建議，盼政策能真正做到「用得到、領得上、做得久」。

在申請流程方面，林倬立指出，中小企業往往缺乏專責人資人員與行政支援，建議在企業托育網申請機制上，提供標準化範本與系統自動帶入資料功能，簡化作業流程，協助企業快速完成申請。對於小額育兒津貼，建議可由目前的每月申報改為年度總額申報並搭配抽查稽核，以減輕行政負擔，避免企業因人力壓力而卻步。

林倬立也建議，推動「區域共享」模式，降低單一企業負擔。林倬立指出，在同一區域、產業園區或公協會內，若多家中小企業符合條件，可聯合申請托育方案。由於部分企業可能僅有一、兩名12歲以下子女的員工，若能透過跨企業合作共享資源，將有助提高參與意願與實施效率，加速政策落地。

針對補助門檻部分，林倬立表示，目前中小企業認定標準為資本額1億元以下或員工200人以下，中小企總肯定勞動部將100人以下企業補助比例提高至70%，並拉高補助金額至1萬元。建議短期內可維持100人以下企業為主要扶助對象，透過津貼或跨區共享方式鼓勵參與；對於100人以上企業，雖可採差異化補助，但應逐步放寬，讓更多中型企業加入。

林倬立強調，政策應具長期性。由於中小企業涵蓋百工百業，許多產業有明顯淡旺季特性，例如節慶期間商家營運繁忙，對員工支持需求更高。因此，建議中長期應依不同產業特性，設計更具彈性與延續性的支持方案，讓服務業、製造業等各類產業都能穩定推動托育措施。

對此，勞動部長洪申翰回應，相關建議都會加以考量，不會只把友善職場的責任丟給企業，也會加大合作，讓托育政策能真正落實並普及至中小企業，回應少子化所帶來的國安挑戰，為國家與產業發展奠定更穩固基礎。

03/03 全台詐欺最新數據

397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

