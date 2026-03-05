　
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／陸2026年經濟增長目標「4.5%至5%」　較去年略下修

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕,李強,習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸第十四屆全國人大四次會議開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

記者蔡紹堅、陳冠宇／北京－台北報導

中國大陸第十四屆全國人大四次會議5日上午召開，據大陸國務院提出的「政府工作報告」，今年大陸的經濟增長目標為「4.5%至5%」，較去年的「5%左右」略微下修。

根據報告，今年發展主要預期目標是：經濟增長4.5%至5%，在實際工作中努力爭取更好結果；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右。

▼大陸國務院總理李強進行報告。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕,李強,習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

報告提到，提出這些預期目標，主要考慮是開局之年為調結構、防風險、促改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎，經濟增長目標同2035年遠景目標總體銜接，與經濟長期增長潛力基本吻合，實現這個目標具備有利條件，各地區要結合實際，通過扎實工作爭取好的結果。

報告指出，城鎮調查失業率5.5%左右，體現了在就業總量和結構性壓力較大的情況下，堅持就業優先政策導向和加大穩就業力度的要求。居民消費價格漲幅2%左右，考慮了預期引導和現實可能，將通過改善總供求關係，推動價格總水平由負轉正、消費價格合理溫和回升，促進經濟良性循環。單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右，綜合考慮了經濟社會發展、綠色低碳轉型和國家能源安全等多種需要，有利於有序實現2030年前碳達峰目標。

報告強調，今年在政策取向上，將堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應,加大逆週期和跨週期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。

去年，大陸的經濟增長目標為「5%左右」，最終成績為5%，成功達成「保五」目標。

大陸十四屆全國人大四次會議今（5）日上午在北京人民大會堂登場，大陸國務院總理李強在開幕會上作《政府工作報告》，其中涉台內容提及：「共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策」，或可預期，今年大陸將推出更多兩岸文化認同活動與吸引台灣人赴陸政策。

